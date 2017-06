Camino Real

El Repuve (Registro Público Vehicular), corresponde a un mecanismo estratégico de seguridad pública. Consiste en dotar a los vehículos de un chip de identificación y control de inscripciones (altas o bajas), emplacamiento, pérdida, infracciones, robos, etc. Deben ingresar al registro todos los vehículos que se fabrican y circulan en el país. Huelga decir que esa información es valiosa a la hora de que un vehículo es usado en la comisión de un crimen.

En 2004 se decretó el Repuve a nivel nacional, pero en Colima fue apenas en años recientes que se decretó la obligatoriedad de portarlo. De los 200 mil y pico de vehículos que hay en el estado, apenas el 50 y tantos por ciento han obtenido el “chip” repuviano, no obstante ser gratuito, nada tardado su colocación y los gritos y sombrerazos de Oscar Gaytán invitando a obtenerlo.

Pero aparte de la apatía del público, a pocos interesa que se cumpla con el Repuve pese a sus innegables beneficios. Los ayuntamientos deben, en su reglamento de Tránsito y Vialidad, obligar a los automovilistas a obtenerlo, pero a los ayuntamientos parece que por un lado les entra y por otro les sale las palabras que les señalan su responsabilidad.

A lo mejor, pidiendo la colaboración de las distribuidoras de autos para que no dejen salir a rodar ningún auto nuevo sin el Repuve, se logre aumentar el porcentaje de carros registrados.

Por su importancia para la seguridad, al gobernador Nacho Peralta lo hemos visto impulsando la instalación del chip repuviano, como ocurrió en las audiencias públicas que ofreció en Quesería, donde se lo colocó a un taxi.

Sobre el tema, el coordinador del Repuve en el estado, el predicho Oscar Gaytán, explicó que el programa es inherente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a cargo de Gabriel Verduzco Rodríguez; y que se han instalado 139 mil 049 chips en los 10 municipios.

Estamos seguros de que, con tantita buena voluntad, el Repuve sería un éxito redondo, pero está visto que hay fuerzas más poderosas que el estado que lo están impidiendo.

MESÓN

Hasta que nomás queda un charquito pegan el grito porque se nos está secando Carrizalillos. La laguna empezó a sufrir la pena negra desde que se le construyó, por el lado Oriente, la carretera que va de Quesería al crucero de San Antonio, obra que le dio en la suya a los escurrideros de agua pluvial que venían de las partes altas (¡Ni modo que de las bajas!) y que ahora se encharcan atorados por la carretera… No se ocupa estudiarle mucho: basta abrir paso por debajo de la cinta asfáltica para que las aguas vuelvan a recalar a La laguna y las ranas vuelvan a nadar y cantar de contento en Carrizalillos.

LOS TRABAJADORES del Ecoparc que irrumpieron en una conferencia de prensa de Martha Zepeda, manifestaron su preocupación por las constantes críticas de la perredista con las que, arguyen, pone en riesgo sus empleos. Desde luego que es defendible el punto de los trabajadores, ya que Zepeda solamente se ha dedicado a desinformar sobre lo que se hace en el Ecoparc. Aunque no es la única, a Zepeda le tocó padecer en carne propia el enojo de quienes sólo desean mantener su entorno laboral a salvo de grillas políticas. Los jefes de familia que acudieron a la conferencia de prensa de la perredista defendieron el proyecto de concesión otorgado a un empresario visionario que lo único que desea es lograr que el Ecoparc sea un atractivo turístico que genere derrama económica. Son falsas las acusaciones de la perredista en cuanto a que se está haciendo negocio y que se pretende privatizar el zoológico. Por ejemplo, el gobierno estatal pagaba 1.4 millones de pesos anuales por mantenimiento, pero ahora pagará 200 mil pesos de consumo de electricidad al año. No es poco lo que se ahorrará la administración de José Ignacio Peralta por dejar en manos de un empresario el mantenimiento y administración del Ecoparc… Por si faltara, se van a invertir 50 millones de pesos en el proyecto, de los cuales 20 ya se aplicaron en animales e instalaciones. No se ve por dónde esté el negocio, como lo afirman ligeramente Martha Zepeda y algunos otros políticos oportunistas.

EL DOMINGO próximo sabremos si las sinvergüenzadas del Peje–Gorgojo López Obrador quedarán impunes o si los votantes lo ajustician y dejan en el camino a la candidata de Morena, Delfina Carepalo Gómez. Y es que, como se sabe, Eva Cadena, otrora uña y mugre del mesías, una vez pillada infraganti echó de cabeza al Peje-Gorgojo, al revelar de donde le llega el dinero para su campaña permanente por la presidencia… Y de nada le han valido al Peje-Gorgojo decir que es un compló, ni el olvidarse del contenido de los videos y decir que fue una trampa tendida a la señora de las bolsitas, como tampoco defenestrar y dejar de hacerle piojito a la otrora candidata a la alcaldía de La Choapas… ¡Arrieros somos!

