Eusebio Mesina, a favor de la inclusión y la diversidad sexual

Infoecos/Armería.-

El diputado local por Armería, Eusebio Mesina Reyes, aseguró que la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) ha sido una parte de la sociedad que ha sido perseguida y violentada durante muchos años, pero con valor para levantarse por sus derechos.

“Debemos aceptar que la sociedad muchas veces les ha recriminado, los ha señalado; una parte los ha tratado con violencia. Por eso, reconozco a cada uno de ustedes que han tenido el valor de aceptarse como son”.

Aceptarse y salir de cara a la sociedad, dijo, es de reconocerse, porque no hay nada peor que estar reprimido, “por eso me da mucho gusto y me sumo con ustedes, me manifiesto contra la violencia hacía todos ustedes, que integran estos sectores de la sociedad”.

Mesina Reyes reiteró su postura contra la homofobia y a favor de la diversidad sexual y la inclusión, respetando ante todo cualquier diferencia sexual.

