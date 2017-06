Inseguridad en Manzanillo no ahuyenta inversiones

Infoecos/Manzanillo

Al encabezar los festejos por el Día de la Marina en el puerto de Manzanillo, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez afirmó que su administración reconoce .-la importancia económica de la actividad turística para el desarrollo de la entidad.

Afirmó que la inseguridad que se vive actualmente en la entidad y sobre todo en Manzanillo no ha afectado de manera importante la llegada de inversiones en materia turística.

“Registramos importante afluencia turística en Semana Santa con crecimientos importantes; seguimos recibiendo mensajes de interés por parte de la comunidad de inversionistas, y creo que en ese sentido, hay una perspectiva muy positiva que nos hace estar optimistas en que este sector seguirá siendo una fuente de empleo para muchas familias”, subrayó.

Al ponderar el trabajo de su administración en materia turística, Peralta Sánchez señaló que se han gestionado “importantes inversiones y se han generado muy buenos anuncios en la materia; no se había anunciado en más de 20 años inversiones como hemos logrado nosotros en este año y medio”, aseveró.

Bajo estas condiciones, Ignacio Peralta ratificó que seguirá el trabajo en un sector que debe consolidarse como un verdadero motor para la economía.

“Seguirán las buenas noticias en el sector turístico en donde, reitero hay un enorme potencial y estamos trabajando precisamente para poder utilizar ese potencial en beneficio de todas las familias manzanillenses”, declaró.

Respecto al uso de combustóleo en la Termoeléctrica, el gobernador enfatizó que estará al pendiente de que se cumpla la ley y sobre todo que no violen los parámetros de emisiones permitidas, con el propósito, reiteró, de “que todo esto no vaya a afectar la salud pública de los manzanillenses y por supuesto que no afecte al turismo”.

Ignacio Peralta aseveró también que la reforma constitucional en materia electoral aprobada el miércoles por los integrantes del Congreso del Estado abre una perspectiva positiva para el proceso electoral 2018.

Precisó que la perspectiva es positiva en la medida en la que se da cumplimiento a los nuevos elementos que establece la ley federal para el proceso electoral local del 2018.

Comentarios