Interés Público

EXPLOSIÓN INMINENTE EN PENSIONES

La situación que impera en pensiones del Gobierno el estado es crítica y con muy malos pronósticos. Un problema que pudo haberse resuelto durante la administración de Carlos de la Madrid Virgen (1991-1997), pero que personajes dentro del sindicalismo burocrático se opusieron tajantemente a cualquier cambio en la ley de pensiones para el estado de Colima, la cual tiene casi medio siglo sin modificarse.

Conocedor de la situación que guarda este tema, Ignacio Peralta aseguró que lo peor que podría pasar es no hacer nada, pues de continuar esta inercia, las finanzas del Gobierno del estado colapsarán inevitablemente, por lo que ya no sólo no se podrá pagar el concepto de pensiones, sino que no se podrá pagar absolutamente nada.

El gobierno de Ignacio Peralta no debe sólo mostrar un correcto manejo administrativo y financiero de la función pública, sino que requiere concretar las reformas y cambios estructurales que se requieren para darle viabilidad al tema de pensiones y evitar que colapse la economía del gobierno del estado en un futuro muy cercano.

El gobernador está consciente de que es necesario llegar a un gran acuerdo entre todos los involucrados que permita resolver el problema que actualmente se enfrenta en el tema de pensiones, ya que actualmente la dirección de Pensiones no funciona como tal: sirve como una caja chica para los burócratas, pues lo que se hace es que se descuenta de las percepciones de los trabajadores una cantidad quincenal que se aporta a lo que mal se llama dirección de Pensiones.

De manera incorrecta, sobre ese monto que se va ahorrando los trabajadores pueden pedir un crédito, pero eso no es una pensión. Por lo tanto, el cambio debe ser también nominativo, pero sobre todo, se debe ser de fondo y estructural para cambiar la normativa vigente por un mecanismo legal que realmente permita generar un ahorro que sirva de pensión al trabajador.

Se requiere un verdadero sistema de pensiones para evitar que, bajo el esquema actual, los jubilados y pensionados se sumen a la nómina, porque precisamente esa situación es la que terminará por llevar a la quiebra a los ayuntamientos y al Estado. Aunque el asunto es peliagudo, el Gobernador debe concertar a las instancias de gobierno pertinentes para que modifiquen el sistema de pensiones, sin importar los costos políticos de esta decisión, que a largo plazo será beneficiosa para los mismos trabajadores burocráticos y el gobierno.

En ese sentido, los trabajadores del gobierno, jubilados y pensionados, deben respaldar el esfuerzo que el Ejecutivo estatal emprenderá para modificar la ley de pensiones, pues la reforma estructural de pensiones dependerá mucho de la construcción de acuerdos entre los representantes de los ayuntamientos, los diputados y los dirigentes de los sindicatos. El objetivo debe ser construir “un gran acuerdo” que permita dar solución a la problemática en pensiones, la cual ya es grave, pues sus deficiencias son estructurales: es como si un edificio careciera de los andamios necesarios que le dan soporte; tarde o temprano colapsará.

En ese tenor, como una labor informativa y de concientización, el gobierno comenzó a mediados de esta semana a organizar foros para entender esta problemática y llegar a una solución técnica que dé viabilidad a las pensiones del estado.

Por eso el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, acompañado del actuario y director general de Valuaciones Actuariales del Norte, Francisco Aguirre Farías presentaron el Diagnóstico del Sistema de Pensiones del Gobierno del Estado, cuyo propósito es analizar la situación que guarda para encontrar una nueva fórmula que sea económicamente idónea para evitar el quebranto de las finanzas de la administración estatal.

Ante la presencia de empresarios, representantes de cámaras empresariales, académicos, representantes de los medios de comunicación, trabajadores, entre otros, se destacó la importancia de generar una conciencia para unir voluntades y, entre todos los actores de la sociedad, encontrar una nueva fórmula que sea económicamente viable, lo cual es una prioridad del gobierno de Ignacio Peralta.

Y es que queda claro que el actual esquema de pensiones está rebasado y es una bomba de tiempo, pues es un problema que constantemente está presionando a las finanzas públicas y que obliga a desviar la atención de recursos millonarios que pudieran ir a obras públicas, salud, educación, y que no se focalizan en esas políticas públicas sociales porque se canalizan para mantener el sistema de pensiones.

Hasta el momento, el gobierno de Ignacio Peralta ha demostrado ser responsable en sus decisiones, actuando siempre con un análisis técnico y superponiendo el beneficio colectivo al de grupos, a veces incluso con importantes costos políticos. Más que un tema jurídico, el de pensiones, de fondo, es financiero. Por eso la ley debe ser mecanismo que permita, a través de una fórmula financiera, darle viabilidad a pensiones antes de que la bomba explote.

LEY ELECTORAL MOCHA

Al aprobar una reforma electoral con pocos avances y que deja afuera temas fundamentales como la paridad de género transversal, la disminución de un 50 por ciento al financiamiento de partidos políticos y la reducción del número de diputados, los legisladores locales dieron un claro mensaje de que los únicos intereses que protegen son los personales y los de sus respectivos partidos, soslayando las prioridades de la ciudadanía en materia electoral y abonando a una crisis de representatividad que va en aumento.

Por otro lado, no se entiende la actitud de los legisladores priistas, quienes no quisieron o no supieron cómo respaldar los puntos medulares de la propuesta de reforma electoral del Gobernador, en la que se destaca la causa de nulidad de la elección la violencia política contra las mujeres, así como nuevas disposiciones para las candidaturas independientes, en las que se flexibiliza el proceso de respaldo ciudadano para quienes aspiren a ocupar estas candidaturas.

Se trataban, pues, de propuestas innovadoras que tenían, sobre todo, una gran aceptación de la ciudadanía. Por eso la reforma electoral aprobada por los legisladores locales no cumplió con las expectativas, a pesar de que fueron meses de negociación de las diversas propuestas presentadas por partidos políticos, diputados locales y del Gobierno del estado. Lo más sobresaliente de la reforma fue el tema relativo a la reelección de los alcaldes, quienes deberán de dejar el cargo cinco días antes del inicio del proceso electoral, y la obligatoriedad del 50 por ciento de candidatos del mismo género en las fórmulas que presenten los partidos a los cargos de diputados por el principio de mayoría relativa.

La reforma aprobada este miércoles aún deberá de pasar por el “filtro” de aprobación de al menos seis de los 10 cabildos antes del último día del mes de junio, fecha límite para realizar también las reformas al Código Electoral del Estado. En esta reforma, los diputados únicamente aprobaron cuatro artículos de la Constitución Política del Estado; uno de los cuales, el artículo 22, otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de definir la demarcación de los distritos electorales uninominales, lo cual ya se ha hecho desde hace meses.

También fue reformado el artículo 86 bis, en el que se establecen las fórmulas que presenten los partidos políticos a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa. Por consiguiente deberán registrar el 50 por ciento de candidatos de un mismo género; en caso de que se trate de número impar, el porcentaje de cada género será el más cercano al 50 por ciento. Por otro lado, al tratarse de cargos de diputaciones por el principio de representación proporcional cada partido político presentará una lista de prelación, alternando propuestas de uno y otro género, por la totalidad de los cargos correspondientes.

De igual forma, en el caso de las alcaldías, si un partido político registra un número par de candidatos a presidentes municipales, el 50 por ciento de las candidaturas corresponderá a un mismo género; en caso de que se trate de número impar, el porcentaje de cada género será el más cercano a dicha cifra. En cada planilla deberán alternarse las propuestas de uno y otro género en las planillas respectivas.

Se establece, también, que las autoridades electorales y los partidos políticos combatirán la violencia política en contra de las mujeres, pero se dejó de lado la causal de nulidad de la elección por la violencia política contra las mujeres, uno de los aspectos más innovadores, por lo que el discurso de los legisladores se contradice.

Además, la reforma electoral no fue aprobada por la totalidad de legisladores, como se buscaba en un primer momento desde la elaboración del dictamen. En ese sentido, sólo 22 legisladores la aprobaron, pues la diputada Leticia Zepeda, de Movimiento Ciudadano, votó en contra y estuvieron ausentes los diputados Gabriela Sevilla del PAN y Joel Padilla Peña del PT.

Aunque después de aprobarse la reforma electoral los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Luis Humberto Ladino Ochoa, e independientes, Nicolás Contreras Cortés, así como el diputado priista Héctor Magaña Lara (PRI) se dieron palmaditas en la espalda por “la trascendencia de esta reforma” y por haber logrado los consensos necesarios para su aprobación, la realidad es que dejaron aspectos importantes fuera y que no cumplieron con las expectativas de la ciudadanía. Fue una reforma mocha y con pocos avances, lo que deja claro que en Colima no hay ningún Kumamoto, sino más de lo de siempre.

LOS INTERESES ATRÁS DEL ECOPARC

Conforme se distiende el asunto del Ecoparc Griselda Álvarez Ponce de León, se divisa cada vez más claro que los verdaderos intereses atrás de este proyecto son de los actores políticos que están en contra de su operación y que mediáticamente lucran de una oposición acrítica, sin sustento y que se sustenta únicamente en decir que se privatizó este espacio, cuando se concesionó por un espacio de tiempo y el gobierno puede rescindir, sin ninguna clase de prejuicio para las finanzas estatales, este convenio.

Ante la cantaleta de quienes adoptaron como plataforma mediática el tema del Ecoparc, el titular de la Secretaría de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, afirmó que no existen elementos legales que den marcha atrás al contrato de concesión mediante el cual operará el Ecoparc, incluso aunque el tema sea analizado en el Senado de la República.

Y es que estos actores políticos que viven de temas mediáticos de rebote –porque carecen de una agenda constructiva de gran visión-, se dedican a propalar rumores o información inexacta, cuando no utilizan la mentira de manera palmaria y a su provecho. Así, con ese cinismo, aseguran que el costo de la entrada va a ser superior a los cien pesos o se están talando árboles, o que los animales no tienen permisos, o que el Gobierno vendió ese espacio, o lo que usted quiera, pues de lo que se trata es de mantener el tema vigente en términos mediáticos.

Los que traen el tema del Ecoparc –que los vamos a ver en las boletas del 2018-, no dicen que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) están perfectamente al tanto del proyecto. Que el contrato con la empresa está perfectamente bien hecho y completamente legal, y en todo caso la revisión que se inició por una legisladora federal no procede porque es un asunto en el cual el gobierno estatal tiene plena autonomía de decisión.

Tampoco dirán que los titulares de las diferentes dependencias del gobierno estatal han comparecido ante los legisladores locales y por tanto ha quedado desahogada cualquier inquietud. Mucho menos van a reconocer que el Ecoparc es un proyecto muy importante y que será, en futuro, un detonador económico para la zona centro y sur de la capital del estado.

Por otro lado, sin el menor respeto a la veracidad –derecho al que tiene la población—estos actores políticos desvirtuaron y tergiversaron aspectos sensibles y que implican la seguridad laboral de trabajadores, de los cuales dependen familias colimenses. En se sentido, propalaron la mentira de que el gobierno del estado pagaría la nómina del Ecoparc, cuando la realidad es que el gobierno estatal iba a pagar el salario de 16 trabajadores con el fin de proteger sus derechos sindicales.

Sin embargo, también esto se les saló a las aves de mal agüero, pues esta medida no será necesaria porque los empleados aceptaron ser reubicados a diferentes áreas del gobierno del estado.

Si bien, el Gobierno sufragará el pago del consumo de la energía eléctrica de estas instalaciones, esta prerrogativa fue una concesión otorgada en calidad de incentivo fiscal para la llegada de la inversión global, que en corto plazo podría derivar en la concreción de otros proyectos de tipo turístico en la ciudad de Colima. Además, esta situación queda compensada porque la concesión permite el ahorro anual de más de ocho millones de pesos y ha generado más de 150 empleos formales, los cuales podrían explayarse a más de 500.

