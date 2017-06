Shakira se declara “una víctima” del reggaetón

Ciudad de México.-

Shakira lanzó hace unos días con bombos y platillos su nuevo disco El Dorado, donde incluye varias colaboraciones musicales, entre ellas temas hechos a ritmo de reggaetón. Y aunque la mujer de Piqué no es propiamente una cantante urbana, confesó que ha sido “víctima” de ese género que cuenta con millones de seguidores e igual cantidad de detractores que no paran de criticarlo.

“El reggaetón es uno de los ritmos más contagiosos que hay. Escucho reggaetón y no puedo evitar ponerme a bailar. Me reconozco como una víctima de ese movimiento”, comentó la barranquillera con mucha honestidad, en entrevista con el diario colombiano El Tiempo. “Y también ahora soy participante, porque aunque mi música no es reguetonera, desde “La tortura” (que interpretó con Alejandro Sanz) empecé a jugar con ese patrón rítmico”.

