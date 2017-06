Adrián Gaytán, el mejor artillero del balompié Nuevos Valores: 83

Infoecos/Colima.-

La friolera de 83 goles, para promedio de más tres goles por juego, valieron la coronación como campeón del jugador Adrián Gaytán, del equipo Colegio Anáhuac, tras corte hecho al cierre del torneo regular en la categoría Nuevos Valores de la Liga Instruccional.

Aunque su caudal podría ser mayor, dado que extraoficialmente faltan reportes arbitrales, así como juegos pendientes del Anáhuac, ante Escuela UDIF y Emiliano Zapata.

También está por jugarse Chivas Centenario vs E. UDIF.

Tomando en cuenta lo anterior, la fase de cuartos de final sería con los encuentros Atlas Colima (1) vs Comala Pueblo Mágico (8), La Villa (2) vs Chivas Centenario (7), Villa de Álvarez (3) vs Escuela Ayuntamiento Infonavit (6) y Pachuca Tuzos (4) vs Pachuca Anáhuac (5).

En la copa los finalistas son Villa de Álvarez y Atlas Colima.

