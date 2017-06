Atracadero de sombras

POLÍTICA Y ARTE/1

¿Política y arte coludidos? Pero aquí percibido tal asunto no como una coyuntura panfletaria de propaganda política, sino visto lo anterior igual a un fin de pretender funciones, por cuenta del artista, en el mando burocrático correlativo con políticas de la cultura. Ya el filósofo de la Grecia clásica había concebido al hombre como un animal político, abriendo así toda una compuerta de práctica política por parte del ente racional. Con ello, si retornamos a la pregunta inicial derivaremos algunas reflexiones: una cosa es participar o ser protagonista de la política entendido en su derecho ciudadano; y otra, es congraciarse con la política para congregar prebendas en torno al arte. O esto pudiera ser al revés: congraciarse con el arte para… De cualquier modo, frecuentemente, no pocos artistas han dispuesto de esta condición para lograr, en ciertos casos con toda legitimidad, niveles de dirección cultural en diferentes corporaciones del Estado mexicano.

Ahora bien, muchas veces las necesidades apremiantes del artista, o por cuestiones de status, o comodidad económica, o por simples deseos de poder lo orillan a la búsqueda de puestos administrativos para solventar y alternar, probablemente, su quehacer de sujeto creador. Esto, según dijimos, podría ser hasta cierto punto un merecimiento o a lo mejor un privilegio del artista. Sin embargo, no sólo es eso sino que casi siempre se deriva de ahí un impulso mediatizador dentro de la autoridad política cultural. Impulso que, en el peor de los casos, lleva a la desatención de su disciplina o a la claudicación de convicciones por parte del artista o, cuando menos, a turnarlas, y hasta llegar a alterarlas o amañarlas de acuerdo a las circunstancias.

Y no es que el artista no tenga derecho a participar en cuestiones políticas. Desde siempre lo ha tenido. Lo que aquí se pone en tela de juicio es el casi irremediable truncamiento de la autenticidad y los principios propios del artista, e incluso, con frecuencia, del condicionamiento de su particular estética. Aunque, en ocasiones, lo haga veladamente o, en otras, ni siquiera conscientemente se da por enterado. Negando, por lo mismo, su rol verdadero. Porque una cosa es la legitimidad y el merecimiento, y otra muy distinta rodea a la dignificación de las convicciones. De esta forma, la impecable honradez intelectual e ideológica de Julio Cortázar, aunada desde luego a su inteligencia y grandeza literaria, nada más como un ejemplo notable, nos remarcaría que “a veces llega el momento en que alguien como yo tiene que escribir con actos más que con palabras”. Esto dicho así, durante su estadía en Nicaragua, en tiempos convulsos de revolución y cambios políticos. Tránsito que lo llevaría incluso a dar cursos, talleres y pláticas a jóvenes revolucionarios nicaragüenses y a escribir, a marchas forzadas y con ese sello de su sensibilidad y escrutinio prodigioso, su libro Nicaragua tan violentamente dulce.

POÉTICA Y POLÍTICA/2

Víctor Manuel Cárdenas retornó a su tierra natal coronado literalmente como poeta institucional por Griselda Álvarez, gobernadora en ese tiempo de nuestra entidad. Además de la patente universitaria brindada al colimote por parte de Alejandro Rangel, influyente funcionario, pintor y promotor cultural de entonces. El gran zaguán, se le abría quizá inesperadamente a un Cárdenas apenas prospecto, pero que ya venía precedido de cierta deferencia en algunos ámbitos del D.F., donde estudió la licenciatura en Historia y de portar, aparte, esa aureola casi mítica por un viaje hecho a Chiapas, tan socorrido en su historia personal por él mismo.

De inmediato, el Instituto Colimense de Cultura (lo que hoy es la Secretaría) le ofreció la dirección de la biblioteca Rafaela Suárez. Mientras tanto, la universidad local ponía a su disposición clases y cargos administrativos en el plantel de Letras y Comunicación.

Parece que el poeta de ascendencia comalteca, jamás se imaginó -según dijimos- el revoloteo que armaría en las instituciones con su regreso. De esta forma, en esas fechas de manera natural, espontánea y tal vez inocente, Cárdenas se instauraba en el interior de un protocolo corporativo del cual, revertido ya en la actualidad y bajo matices distintos, difícilmente podrá salir.

(Este texto, debemos advertirlo, habla de actitudes y no de la persona, quien, sin más, posee la libertad de su trayectoria como ser humano. De ahí que, del mismo modo, esta sea nuestra libertad que nos conduce a la conjetura de criterios, seguramente discrepantes).

Por otra parte, no podría aventurarme aquí en torno a la trascendencia o fugacidad poética de Cárdenas. Finalmente, todo se ajusta o no a la íntima percepción en cuanto a los olfatos y sabores nuestros. Por lo pronto, se denota una estirpe convencional donde la suavidad formal de su carácter interior parece anteponerse a la ausencia de una intrepidez mayor. Ahí donde las palabras tienen un modulado timbre -efectivo y airoso-, pero ahí donde, a la vez, la poesía sigue siendo la poesía sola; quiero decir, ahí donde se aligera la proclividad de ser poesía. Con todo eso, hace 30 años, Cárdenas lograba imponerse en la vanguardia de la poesía local, rompiendo esa línea tradicional de paisaje para tarjeta postal, todavía convertida aquélla bajo la exhalación sentimentalista y una sellada carga de contorsiones “modernistas” tardías. O, mejor diríamos, trasnochadas entre la placidez provinciana contraria a los rompimientos y, a la par, renovacio­nes estéticas que, en otras partes del mundo, ya se daban con plena madurez.

Pero volvamos al principio de nuestra conjetura.

Por un lado, la poética de Juan Manuel Cárdenas ahí está en los libros de su autoría. Basta encontrarlos y leerlos. También ahí están sus dos premios de poesía a nivel nacional. Eso, independientemente si creemos o no en tales certámenes, debe resultar un aliciente muy gratificante para todo ganador en los mismos. (Por lo pronto, deduzco lo siguiente:

Confrontación

Hay poetas que los avalan sus premios literarios. Hay otros que los distinguen sus obras.

Jurado

El jurado dio su veredicto en el concurso literario. Incompetente y amañado veredicto: otorgó el triunfo al peor de los poetas entre 57 concursantes.

Sospechocismo

Los certámenes de poesía pervierten: los concursantes apelan a su vanidad y los calificadores dictaminan acaso el azar de una mentira, vía la parcialidad del gusto sospechoso ante su preferencia incontrovertible referente al casual triunfador.)

Y por otro lado, decíamos aludiendo a un Cárdenas institucional e institucionalizado, está su empeñoso recorrido entre puestos burocráticos de política cultural. De ahí, esa eficiente representación de cómo un poeta ha jerarquizado privilegios a expensas de la política…institucional. A pesar de una figurativa (absurda y grotesca) inclinación hacia la izquierda, pero cobrando con la derecha por ejercer cometidos de burócrata cultural en un sistema gubernamental corrupto. ¿Podría entonces emerger una paradójica sustentación de funciones? ¿Incongruencia entre el querer ser y el hacer? ¿Domesticamiento a ultranza o sumisión solapada? ¿Poesía y vida dicotómicas? ¿Ente y poética disgregados, prisioneros los traspiés de la conciencia? ¿Comodidad funcional a la altura de su lealtad cínica? ¿Modernos los Poncios Pilatos justificadores de sus personales prebendas?

¿Valdría evocar que el Cristo de San Juan de la Cruz, de Salvador Dalí, aún hoy, luego de más de medio siglo, impávidamente admite diversidad de réplicas? Sin duda, a uno a veces le da por salirse del huacal, creyendo en nuestras prerrogativas. Otros, tendrán las suyas, contrapuestas justamente a la de nosotros. Y así, igual a un cuento chino que no tiene fin.

