Ante riesgo de quiebra del Estado, Pensiones debe atenderse: Brun

No es una cuestión de que si se quiere o no; si no se hace, el Gobierno va a quebrar en los siguientes años, opina el empresario

Infoecos/Colima.-

Luego de la presentación del Diagnóstico del Sistema de Pensiones del Gobierno del Estado, el empresario Guillermo Brun Solórzano señaló que el tema de pensiones es preocupante, sin embargo, destacó el hecho de que se haya invitado a los empresario a conocer de una manera más objetiva y didáctica cómo está la problemática.

El también secretario del organismo ciudadano ¿Cómo Vamos? Colima, puntualizó que las acciones que se pretenden realizar para dar solución a esta problemática ya no son una cuestión de que si se quiere o no, sino que debe hacerse “porque si no, el Gobierno va a quebrar en los siguientes años y no va haber forma para ese mecanismo”.

“Creo que ya no es cuestión de voluntad, como decía el presentador, es un tema de que se tiene que poder, lo que físicamente no se puede hacer, aunque la ley lo indique, tiene que corregirse”.

Precisó que este diagnóstico tiene que presentarse al personal de Gobierno, a los sindicatos y a los diputados, “porque es un tema que debe abordarse con todo el conjunto de Gobierno y la parte del Congreso para poder hacer los procesos correspondientes. Creo que para empezar esa plática, lo primero es tener la información clara y la fotografía de lo que está pasando y lo que va a pasar para que todo mundo, ya con la misma información, estén orientados en el mismo fin de corregirlo para que esto sea viable a largo plazo”.

Indicó que las pensiones son un tema preocupante, ya que las personas que aportan recursos al Gobierno para que éste pueda pagar el mecanismo son los empresarios y los trabajadores de las empresas privadas, “entonces preocupa que haya esta problemática cuando por otro lado vemos a los trabajadores de la iniciativa privada con condiciones mucho menores de seguridad social y muchos otros sin condiciones porque están en la informalidad”.

Sobre el mejoramiento de calificación que obtuvo el gobierno estatal por parte de la calificadora HR Ratings, Brun Solórzano comentó que sí se ve que hay un manejo más ordenado de las finanzas y que están tomando decisiones para las áreas que se pueda, “creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad, pero sí entiendo por qué ha mejorado la calificación, porque se ve más orden financiero”.

Sin embargo, acotó que por problemas como el de las pensiones, “por más que hagas tu tarea en otras áreas, este es un tema que se debe resolver, porque por más bien que hagas lo otro, no se va a corregir el tema y el problema es creciente como lo veíamos”, concluyó.

Comentarios