Arte Total: Andy Warhol. Estrella oscura, una oportunidad única en México

De entrada, recibe un letrero insólito: “Prohibido tomar selfies y fotografías o videos por ningún medio”. En las instalaciones del vanguardista Museo Jumex, una institución privada que ha logrado romper los esquemas tradicionales de promoción del arte, se llevó a cabo la noche del jueves 1 de junio una presentación privada de la exposición Andy Warhol. Estrella oscura.

Con más de cien piezas de Warhol, llegaron a la Ciudad de México, con la siguiente petición y para prensa, cumplimos, con fotos de: Moritz Bernoully© 2017 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. /Artists Rights Society (ARS), Nueva York.

Rezan los datos biográficos de Andrew Warhola, conocido como Andy Warhol (Pittsburgh, 6 de agosto de 1928-Nueva York, 22 de febrero de 1987), fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art.

Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por una hábil relación co

n los medios y por su rol como gurú de la modernidad.

Warhol actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios y pintorescos personajes urbanos.

Warhol utilizó medios diferentes para crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. El Museo Andy Warhol en su ciudad natal, Pittsburgh, Pensilvania, contiene una amplia colección permanente de arte. Resulta ser el museo más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista.

En la entrega anterior hablé del ready-made creado por Marcel Duchamp con la intención de llegar a la gran cereza del pastel Andy Warhol, creador y seguidor de nuevos ready-made.

Este viernes 2 de junio, la Ciudad de México está de lujo al presentar al público

en general la exposición Andy Warhol. Estrella oscura, que ha sido organizada por el Museo Jumex en conjunto con el curador invitado Douglas Fogle.

Para estar a tono no solo con el mundo y nuestro México, la exposición se concentra en la idea de desastre, fama y consumismo. “Teniendo en cuenta la actual explosión de redes sociales, desastres globales y nuestra obsesión colectiva con la celebridad, es momento de echar otro vistazo al legado de Warhol… Pasando de su fascinación por las imágenes de productos de consumo masivo a su obsesión con los desastres y el fenómeno de la celebridad”, se lee en el ensayo de Douglas Fogle, que integra el cuadernillo que publicó el Museo Jumex con motivo de la exposición.

Al ingresar sorprende la museografía bien lograda. La gran obra de Mao conocida a través de las series editadas, hoy están acompañadas de una gran imagen fuera de serie de un “Mao gigante” de más de 4 m de alto, en técnica mixta, así comentó la directora de Ediciones Gernika, Ángeles González Callado, en exclusiva para Ecos de la Costa.

Además se contó con el apoyo de diversas instituciones y colecciones privadas para los préstamos de obra, lo cual ha sido esencial para esta exposición, que incluye obras provenientes, por supuesto, del Andy Warhol Museum de Pittsburgh, Albright-Knox Art Gallery, The Art Institute of Chicago, The Broad Art Foundation, Cy Twombly Foundation, Des Moines Art Center, The Eli and Edythe, L. Broad Collection, Herbert F. Johnson Museum of Art, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Los Ángeles County Muse

um of Art, Moderna Museet, Museum of Contemporary Art of San Diego, San Francisco Museum of Modern Art, The Solomon R. Guggenheim Museum, Stedelijk Museum, Walker Art Center y Whitney Museum of American Art, entre otros. La muestra ocupará todas las salas y espacios del museo.

Andy Warhol. Estrella oscura incluye más de cien obras en pintura, serigrafía, filmes, instalación, escultura, fotografía y material de archivo. Estrella oscura ocupa las tres galerías y el sótano del museo.

Esta es una exposición del Museo Jumex, con el curador invitado Douglas Fogle, quien subraya con especial énfasis las promesas utópicas, pero también el lado oscuro de la cultura mediática y de consumo de la posguerra, contexto histórico en el que Andy Warhol realizó sus primeros trabajos.

Eugenio López Alonso, presidente de la Fundación Jumex, expresa: “Al organizar esta exposición nos planteamos dos metas: mostrar por primera vez en México un cuerpo de obra significativo de la primera etapa de Warhol e invitar a los visitantes a reflexionar sobre la capacidad que tiene el arte para estimularnos a observar críticamente una obra y nuestro en

torno”.

Julieta González, directora artística del Museo Jumex, comenta: “En una época en que los principios mismos que sostienen la democracia en los Estados Unidos parecen estar bajo amenaza a raíz de los resultados de sus últimas elecciones presidenciales, la temática que subyace a la exposición Andy Warhol. Estrella oscura resulta extraordinariamente oportuna”.

El Museo Jumex ha organizado una serie de actividades para todo tipo de público, quienes tendrán la oportunidad de reflexionar y profundizar en la obra de Andy Warhol y las temáticas que presenta la exposición a través de un programa de actividades que incluyen un seminario, cursos y una serie de entrevistas que se difundirán en las redes sociales y en la página de internet del museo.

La académica, artista y escritora Pilar Villela coordinará e impartirá, junto a di

versos invitados, un seminario cuyas líneas de investigación van desde los orígenes del arte pop y el Estados Unidos de la posguerra, hasta las ideas de mecanización, desastre y celebridad (julio–septiembre).

La artista Yvonne Venegas impartirá un curso en el que se analizarán las relaciones tanto históricas como contemporáneas entre la fotografía, el retrato y el mundo de las celebridades (3-7 de julio).

También habrá una serie de charlas con invitados especiales que compartirán su experiencia con la vida y la obra de Andy Warhol.

Finalmente, y como parte permanente del programa público, se llevarán a cabo recorridos comentados por la exposición con el apoyo de los arte-educadores del Museo Jumex.

Algo verdaderamente para celebrar es la edición del catálogo que incluye diversos ensayos comisionados especialmente para la publicación, como la revisión que hace Douglas Fogle sobre la promesa utópica y el lado oscuro del siglo americano —término acuñado por Henry Luce en 1941— en la obra temprana de Warhol; la exploración del escritor Geoff Dyer de la idea del “desa

stre”; el análisis de Kenneth Brummel sobre el problema de “Elvis”; y el estudio de Julieta González sobre la relación entre el siglo americano de Luce y la obra de Warhol desde la perspectiva de América Latina.

Otra característica única del catálogo es la inclusión de una amplia variedad de reediciones de textos históricos importantes, pero poco conocidos, como el ensayo “Andy y Andy, los gemelos Warhol: Tema y variaciones”, de Stuart Morgan, publicado originalmente en la edición número 12 de la revista Parkett, en 1987.

Además, este catálogo incorpora la voz de artistas cuya obra, de alguna u otra manera, se ha visto influida por Warhol. Se encuentran las reediciones de ensayos como “Desprecio y adoración”, de Barbara Kruger, publicado en Village Voice el 5 de mayo de 1987; “Guns and Poses”, de Richard Prince; “Por primera vez (Sobre Andy Warhol)”, de Thomas Hirschhorn, así como textos nuevos escritos por artistas como Kara Walker, Abraham Cruzvillegas y Kerry James Marshall. Este catálogo es una coedición entre Fundación Jumex Arte Contemporáneo y DelMonico Books-Prestel.

El Museo Jumex es la plataforma principal de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, que abrió sus puertas al público en noviembre de 2013 como institución dedicada al arte contemporáneo con el objetivo no solo de atender a un público amplio y diverso, sino tambié

n de convertirse en un laboratorio para la experimentación e innovación en las artes.

A través de sus exposiciones y programas públicos, el Museo Jumex aspira a posicionarse y, desde luego, lo ha logrado, como institución relevante en el campo del arte al producir y coproducir, en conjunto con otras instituciones, exposiciones e investigaciones originales que familiaricen a los diversos públicos que asisten con los conceptos y contextos que informan la producción artística en la actualidad.

Los programas públicos y educativos del museo amplían el compromiso de la institución de acercar el arte contemporáneo al público a través de herramientas críticas y pedagógicas.

Disfrutar de las obras del arte pop, lo popular, la lata de Sopa Campbell’s (1964), las cajas de detergente, los retratos de los artistas populares de los años 60 a 80, sus serigrafías de famosas como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Jacqueline Kennedy, “su santísima trinidad femenina”, escribe Douglas Fogle, los globos flotantes plateados con forma de estrellas, es otra manera de mirar el arte conceptual en México. Si visitan la Ciudad de México, en la Plaza Carso, junto al Museo Soumaya encontrarán el Museo Jumex.

Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: “En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos”. Esta frase de cierta manera vaticinó el actual poder de los medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla y de los reality shows.

