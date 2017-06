Exsacerdote acusa a Norberto Rivera de encubrir pederastas

Ciudad de México.-

El exsacerdote Alberto Athié presentó este viernes una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) contra el arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera, por el presunto encubrimiento de casos de curas pederastas.

En declaraciones a periodistas frente a la sede de la PGR en Ciudad de México, Athié señaló que Rivera reconoció públicamente en diciembre pasado “que había atendido quince casos de sacerdotes que habían cometido actos de pederastia”, pero notificó de ello al Vaticano y no a las autoridades mexicanas.

Con ello, añadió, el cardenal faltó a su deber “como ciudadano mexicano” de alertar a las autoridades competentes de que “se estaban dañando niños y niñas en esta Arquidiócesis”.

De acuerdo con la denuncia presentada por Athié y otras cuatro personas, el 19 de diciembre de 2016 Rivera declaró públicamente: “Yo no he protegido a ningún pederasta; de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos quince sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros”.

“Aquí tenemos que hacer la investigación, (que) se manda a la (Congregación de) la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en estos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”, añadió el cardenal, citado en la denuncia.

