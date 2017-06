Miguel Layún podría salir del Porto

Ciudad de México.–

No fue el mejor año de Miguel Layún en el Porto y luego de que en enero tuvo ofertas para salir de ahí, el mercado de fichajes actual presenta las condiciones para que el volante emigre a otro destino europeo.

El representante del jugador, Jorge Berlanga, explicó que todo podrá pasar en las próximas semanas, pero aceptó que la posibilidad más viable actualmente es dejar a los Dragones.

Sin embargo, Porto no continuará con Nuno Espírito Santo como entrenador (se va al Wolverhampton) y quien sea su relevo podría cambiarle los planes a Layún en caso de querer mantenerlo, según aclaró Berlanga, también representante de Guillermo Ochoa, cuyas circunstancias son menos claras por su posición y condición de extracomunitario.

“Es temprano pero la intención es que salga, pero es lo mismo, Porto cambió de entrenador, es complicado que tomen decisiones antes. Hay opciones, pero sí la intención es que salga y va encaminado a salir”, explicó vía telefónica.

“Es un tema que quizás está un poquito menos frío que lo de Memo en el sentido de que en enero ya estuvo cerca de salir, se están retomando ese tipo de opciones pero sí la intención es que salga”.

La Liga italiana fue una opción seria para Layún, quien ya militó ahí, con el Atalanta en la temporada 2009-10. Berlanga reveló las Ligas a las que apunta, entre las que no contempla a Portugal porque los clubes importantes son acérrimos rivales de Porto.

Layún jugó poco en la segunda parte de la temporada, incluso en ocasiones sin siquiera aparecer en la banca.

“De Porto no te puedes ir a Benfica porque no hay forma, ¿y a dónde vas? Lo de Miguel se está centrando a España, Italia, Inglaterra y Francia, no creo que sea otro lugar. Quizás Alemania”, agregó.

“Miguel tiene pasaporte español, puede jugar de lateral izquierdo y lateral derecho y puede jugar de volante, o sea, es otra historia que no es tan difícil”, sentenció.

