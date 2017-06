Pumas anuncia peces gordos para el Draft del A2017

Ciudad de México.-

Pumas alista los cambios para el próximo torneo y anunció su lista de transferibles para el próximo Draft del futbol mexicano.

Además de Darío Verón y Alejandro Palacios, futbolistas de los que ya se sabía que no seguirían con el equipo auriazul debido a que no entran en planes de la directiva, y Abraham González, con el que no se llegó a un acuerdo para renovar contrato; destaca la aparición del canterano Javier Cortés, quien disputó todos los encuentros del torneo pasado iniciando 15 como titular.

Tras haber sido la peor defensiva del Clausura 2017 con 30 goles recibidos, también aparecen los zagueros Marcelo Alatorre, que estaba en préstamo con los Tiburones Rojos de Veracruz, y Alejandro Castro, quien tuvo pocas apariciones en el último certamen, y Erik Vera.

Así inicia la renovación en la parte baja de los Universitarios, quienes planean utilizar canteranos en dicha posición, además buscarán reforzarse en algunos sectores del terreno de juego.

Por su parte, Santiago Palacios también fue puesto como transferible, delantero que regresó de Holanda para jugar con Pumas y su actividad fue opacada por la incorporación del atacante chileno Nicolás Castillo.

