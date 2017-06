Sociedad del conocimiento: Villa, primer actor mexicano en Hollywood

Hace meses nos llegó un documento, lo compartimos de manera resumida. A grandes ideas nos informa que hubo un actor mexicano que saltó a la fama en la meca del cine en Hollywood, que irrumpió a todo galope en la cinematografía, logrando seducir a los cinéfilos estadounidenses antes que Anthony Quinn, Cantinflas, Alfonso Cuarón, Gael García, Salma Hayek, que han ganado reconocimientos y estatuillas doradas.

Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa o El Centauro del Norte, es quien un 5 de enero de 1912 cerrara un contrato con la productora de películas Mutual Film Company para grabar sus batallas durante la Revolución Mexicana, principalmente los combates que tuvieron lugar en 1914 en los desiertos de Chihuahua.

Esta compañía cinematográfica consideraba a Villa no solo un icono mexicano, sino también una persona fotogénica, por lo que decidieron grabar una película de ciencia-ficción denominada The Life of General Villa (La vida del General Villa), misma que reinventaba al caudillo y le daba una motivación para ir a la guerra y hacer justicia.

La trama del filme es su vida, cómo siendo un jovencito ésta cambia a raíz de la violación de su hermana menor por dos federales (autoriza el cambio del hacendado). En el rodaje venga el honor familiar matando a uno de los responsables y al segundo de ellos lo asesina en la Batalla de Torreón. Lo interesante de esta película es que el propio General es quien se interpreta. La película fue exhibida y tuvo gran éxito en taquilla, convirtiéndolo en uno de los actores mejores pagados del momento, al recibir 25 mil dólares por película, pero lo fundamental es que logró un posicionamiento de su imagen como caudillo.

De haber existido la entrega de los Óscar a los logros cinematográficos, las películas de Villa y él como actor pudieran haber sido nominados. La primera ceremonia del premio de la Academia sería hasta el 16 de mayo de 1929, en el Hotel Roosevelt de Los Ángeles, California, cuando Pancho Villa tenía seis años de haber sido asesinado.

Firmar contratos para que lo filmaran, y producir películas, nos permite visualizar que el General Villa entendió la importancia no solo de un tratamiento favorable por parte de los periódicos a su persona, sería un logro para el triunfo de la guerra, sino también necesitaba del impacto de un medio nuevo como era el cine, que penetraba en la opinión pública estadounidense. El resultado aumentó su popularidad no solo en el país del norte, las películas fueron rentables, le permitieron producir dólares que le eran necesarios para armar y abastecer a sus tropas.

Esa fascinación que despertara Villa en Hollywood en 1914, cambió después de la madrugada del 9 de marzo de 1916, ya que las tropas a su mando incursionaran en Columbus, Nuevo México, de ser héroe se convertiría en el villano favorito de la meca del cine, aquella que lo hiciera famoso como caudillo.

En el país existen más de 50 películas dedicadas a Francisco Villa, historias no solo de sus triunfos, sino su pasión por las mujeres. Sin duda, gracias al cine, el héroe, bandido, forjó una imagen en donde la realidad se mezcla con la leyenda y finalmente el cineasta termina justificando las acciones de Villa.

La cinematografía estadounidense y la mexicana, así como los gobiernos de cada uno de estos dos países, inventaron dos tipos de Villa, uno real y otro de ficción sobre la Revolución Mexicana. Lo cierto, más allá del mito, sin la participación de Pancho Villa no se hubiera logrado el triunfo de la Revolución Mexicana, ya que la división del norte, comandada por él, no solo fue la que ganó más batallas, sino que el carisma y las estrategias de Villa fueron fundamentales, primero, con Díaz, y, posteriormente, para que Victoriano Huerta depusiera el poder.

