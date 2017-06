Análisis Político: La grilla del EcoParc

El antes llamado Parque Regional Griselda Álvarez fue prácticamente abandonado por las dos administraciones anteriores, nadie tuvo interés por mejorarlo, jamás fue rentable ni dio diversión ni alegría, lo que nos dio fue lástima, pero ahora este recién nombrado Centro de Conservación de Vida Silvestre, ahora llamado EcoParc, desde que anunciaron que será remodelado con la inversión de 50 millones de pesos para que se diviertan las familias colimenses, mediante la concesión a una empresa, ha sido motivo para que surjan los ataques partidistas y mucha grilla, mientras que estos mismos actores políticos jamás dijeron nada para darle solución a su abandono durante muchos años.

Los empleados que medio trabajaron allí fueron testigos de este abandono de las instalaciones del Parque Regional Metropolitano y podrán ser ahora comisionados para que continúen laborando en dicho lugar o reubicados a otras dependencias dentro del propio Gobierno del Estado, el contrato de concesión es por 10 años, tendrá posibilidad de prórroga hasta por 15 años más con preferencia a la misma empresa que se llama Fiesta Zafari, acordando invertir 50 millones de pesos, en diferentes etapas, en un plazo no mayor de cinco años a partir de la apertura de las instalaciones.

Entre las obras se encuentran la construcción de una granja interactiva y un zoológico infantil, adaptación del área educativa y taller ecológico, construcción del Museo de Historia Natural, introducción de un tren para recorridos dentro del zoológico, ambientación de isla de primates, construcción de safari interactivo, construcción de un cocodrilario, construcción de nuevos albergues, introducción de nuevas colecciones faunísticas, equinoterapia y construcción de un aviario interactivo por inmersión.

Una de las cuestiones que caracteriza al actual Gobierno del Estado de Colima es sin duda la racionalización de los recursos públicos; atrás quedó el despilfarro y el uso discrecional de los dineros del pueblo para hacerse de ranchos, residencias y casas, etcétera.

¿POR QUÉ LA DECISIÓN DE CONCESIONARLO?

¿Por qué tiene razón Nacho Peralta con esta decisión? Lo que nunca se dijo públicamente era de que las anteriores administraciones del estado pagaban 1.4 millones de pesos al año para su mantenimiento y los ingresos no ajustaban ni para pagar a los responsables de la propia taquilla; con esta nueva decisión solo saldrán de las arcas públicas 18 mil pesos mensuales para la luz, lo que equivale a 200 mil pesos al año, lo que sería un ahorro de 1.2 millones de pesos anuales, es lo que se ahorrará el Gobierno estatal, si es que no lo concesiona y lo sigue manteniendo abandonado, pues la verdad no tienen dinero para invertirle, y la verdad, ¿saben los resultados de los zoológicos o parques con animales en México y en varios países? La mayoría truenan o son sostenidos con recursos gubernamentales.

¿CUÁL NEGOCIO DEL EMPRESARIO?

¿Cuál negocio?, el empresario invertirá 50 millones de pesos en el EcoParc, de los cuales 20 millones ya están en la negociación de la compra de los animales y remodelación de las instalaciones, ¿saben lo que cuesta sacar 20 millones del banco?, chequen sus tarjetas bancarias simplemente porque te presten 50 mil pesos. Las entradas al lugar costarán 25 pesos, que comparados con los zoológicos de Vallarta, Guadalajara y León, es barato, pues son de 150, 80 y 44 pesos, respectivamente. ¿Cuál negocio? Ojalá no se arrepienta y nos deje bailando por tanta grilla, ojalá los grillos digan en dónde está otro empresario mejor, más gallón.

El EcoParc es un atractivo turístico, lo que generará fuentes de empleo y derrama económica; podrán seguir acudiendo personas de escasos recursos, ya que el boleto es barato, además de que el empresario donará al estado 15 mil boletos gratis anuales para los sectores más vulnerables. No hay que dejar que se manche este proyecto por oportunismos políticos.

Por último, y para rematar, debido a las condiciones financieras actuales de de las finanzas del estado y a su mejor desempeño, la agencia especializada HR Rating’s elevó la calificación crediticia del Gobierno de Colima a HR BBB-, lo que representa uno de los niveles crediticios más altos.

Comentarios