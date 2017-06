Ayuntamiento de Tijuana dice no encontrar la carta del veto a Los Tucanes

Niegan permiso para que representen en agosto

Infoecos/Colima.-

Los Tucanes de Tijuana expresan su inconformidad con las declaraciones que dio el secretario de Gobierno Municipal de Tijuana, Raúl Felipe Luévano Ruiz, a los medios de comunicación, por haberle negado el permiso al empresario del palenque de Tijuana para que Los Tucanes de Tijuana no tocaran el próximo 26 de Agosto del 2017, porque no habían pedido permisos anticipadamente. No es justo que solamente quiten a Tucanes y Gerardo Ortiz, y no a Los Tigres del Norte, que también tocan corridos, y no haberle cancelado a todo el elenco, como dijo el secretario, que no se había solicitado los permisos.

Ante ello, Los Tucanes de Tijuana, dijeron: “no somos culpables por la violencia que hay en Tijuana; es cierto que tenemos 8 años de no tocar en Tijuana y el secretario de Gobierno afirmó que no podremos tocar a menos que pidamos una disculpa pública y escribir una carta al Presidente municipal”.

“Antes de dar una disculpa pública y una carta al municipio, nos gustaría primero recibir la copia de la resolución formal del veto oficial que tenemos en Tijuana. No es justo que sólo por un capricho de un secretario de Seguridad Pública de sexenios anteriores dijera que Los Tucanes estarán vetados en Tijuana”, agregaron.

La oficina de Tucanes ha solicitado varias veces la copia del documento oficial que contenga los fundamentos legales y cláusulas, incluyendo en qué reglamentos y artículos se apoyan para afectar nuestros derechos constitucionales por las cuales estamos infringiendo la ley para ser vetados en Tijuana.

