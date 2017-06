Camino Real

A un año y pico de su inicio, la administración estatal ya navega en aguas relativamente tranquilas luego de venirlo haciendo bajo los estragos de algo parecido a un huracán económico-financiero categoría 15 (por comparación, los más devastadores del tipo meteorológico son categoría 5). Según informa la agencia HR Rating’s de México, la calificación crediticia para Colima pasó de HR BB+ a HR BBB-, lo que obedece a que ya no se considera el ajuste cualitativo negativo derivado de la falta de pago de tres créditos a corto plazo que ocurrió en julio de 2015 en la pasada administración.

Esta calificación se considera buena y se debe a las condiciones financieras actuales del estado y a su mejor desempeño en materia de finanzas públicas, algo en lo que el gobernador Ignacio Peralta ha puesto especial énfasis para sacar a Colima del atolladero económico-financiero.

Los responsables del renglón economía-finanzas de la administración estatal andan que no caben en su contento porque con esa calificación disminuirá el monto que el estado pagará de los créditos por concepto de intereses, se tendrá acceso a más y mejores instrumentos de financiamiento y se mejorará la percepción que sobre el estado tienen los inversionistas nacionales y extranjeros.

Sépase que en la escala de calificaciones de HR Rating’s de México, HR BBB- se encuentra entre las mejores, estando solo por debajo de HR A, HR AA y HR AAA. La última (HR AAA) se refiere a que el emisor o emisión se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, es decir, mantienen mínimo riesgo crediticio.

Se considera que con el buen uso de los recursos públicos y su eficiente racionalización en la administración de Nacho Peralta, la calificación crediticia de Colima podría ser todavía mejor, con todos los beneficios que ello conllevaría para la entidad y, desde luego, para el bienestar del propio gobernador al sentirse fuera de la órbita negativa de unas finanzas enfermas.

MESÓN

Si no fuera porque se trata de pestilentes aguas negras, la cascada que se precipita hacia el lecho del río Colima sería digna de presumirla a los turistas… Esa caída de agua -que calculo en chingo punto cinco litros por segundo- ocurre bajo el puente del tercer anillo periférico en el límite de Colima y Villa de Álvarez, justo donde comienza lo que ya se conoce como el “Paseo de los Nalgones”, apelativo que se debe a las estatuas de bronce con prominentes traseros que allí se colocaron en jurisdicción villana… Las aguas negras provienen de un cárcamo ubicado en la rivera oriente del río, el cual, obviamente, sufre un desperfecto que la Ciapacov no ha subsanado en varios días, quién sabe si por ignorancia del problema o porque le anda valiendo sorbete… La fuga de aguas forma un área apestosa en una zona de restaurantes… ADULTOS en plenitud de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán fueron incluidos en los beneficios del programa Tú Pensión, Nuestro Compromiso, que aplica el Gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social… En días recientes, el propio gobernador Nacho Peralta les entregó las tarjetas de débito que permitirán a sus tenedores recibir apoyo bimestral, evento que tuvo verificativo en el Club de Leones de Tecomán… Nacho recordó que para erogar dichos recursos se hizo un ajuste financiero y se reformó el modelo de pensiones aplicado en la entidad, concentrando los esfuerzos en el grupo etario de 60 y 64 años, que no eran beneficiados por el programa federal 65 y Más… Fueron 627 adultos los beneficiados: en Tecomán 380, Armería 132 e Ixtlahuacán 115… La secretaria de Desarrollo Social, Valeria Pérez Manzo, dio a conocer que hay dos mil 333 solicitudes de otros adultos en plenitud que serán evaluados y podrían ser beneficiados en segunda y tercera etapa del programa… SEGÚN el Estudio Actuarial que se practicó a la Dirección de Pensiones del Estado de Colima, la situación de esta dependencia es, simplemente, espeluznante… Tanto así que, si no se hace algo al respecto, ese monstruo puede meter la administración pública estatal en un brete del tipo que no se ha visto nunca… Según lo expuesto por Kristian Meiners, secretario de Administración y Gestión Pública, y Francisco Aguirre Farías, director general de Valuaciones Actuariales del Norte, urge que se modifique la ley de la materia a efecto de volver a la racionalidad con las pensiones… Para no hacerla larga, a la fecha se les paga “pensiones muy onerosas” a dos mil 293 pensionados (hay ocho mil 589 trabajadores en activo), lo que globaliza 772 millones que supera ampliamente lo que se cubre por deuda pública estatal que alcanza “apenas” 200 millones… Y es que, dijeron Meiners y Aguirre, la dichosa Dirección no ha sido tal, sino más bien una oficina de préstamos que -digo yo- solo Dios sabe cómo ha funcionado… ¡Ah, pero qué chulos quedaron los gobernadores y el Congreso con los préstamos y con las groseras pensiones que autorizaron!… ¡Arrieros somos!

Comentarios