Instalan en La Villa centro de acopio de electrodomésticos

Por segundo año consecutivo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a través de la Dirección de Ecología, invita a la población en general a depositar electrodomésticos y pilas alcalinas en el centro de acopio que se instalahoy lunes en el jardín Independencia.

Cinthia Oliva, directora de Ecología, dio a conocer que los ciudadanos podrán llevar aquellos aparatos que ya no funcionen como computadoras, televisiones, pantallas, laptops, reguladores, impresoras, teléfonos, celulares, videojuegos, discos (dvc-cd), equipos de telecomunicaciones, audio, bocinas, cargadores, planchas, ventiladores, hornos eléctricos y cables en general. No se recibirán refrigeradores, lavadoras, baterías recargables o congeladoras.

Dijo que el Gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Yulenny Cortés seguirá trabajando para sensibilizar a la ciudadanía mediante acciones que contribuyan al cuidado de su entorno.

Hizo un llamado a la población para que se sume a este gran esfuerzo, que contribuya y recapacite sobre la importancia que tiene la conservación del medio ambiente para el desarrollo humano.

“Invitamos a los ciudadanos a no tirar esta basura electrónica en lugares no permitidos, ya que actualmente uno de los principales y graves problemas es que la mayoría de aparatos electrónicos contienen elementos tóxicos que al no ser adecuadamente gestionados o tratados en su eliminación, producen grandes daños al medio ambiente y al propio ser humano”, aseguró.

Cabe mencionar que los aparatos que se logren recaudar serán acopiados por la empresa Recolección y Limpieza, misma que se encargará de darle un debido tratamiento.

