Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Situación actual política y económica

Asombroso que Donald Trump decidiera sacar a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, porque no considera justo el compromiso que asumieron los norteamericanos –que por su importancia económica asumieron más compromisos que otros países- y porque no está convencido del calentamiento global, que en lo personal constaté porque mi papá tenía una terraza frente al mar, cerca de Tecomán, misma que cuando empezamos a ir quedaba a unos cien metros del lugar a donde llegaban las olas, y con el transcurso del tiempo la distancia fue disminuyendo, hasta que primero llegó a la construcción de la terraza que hubo que reforzar y, finalmente, el mar se la “comió”, resultando obvio para nosotros que, por el calentamiento global, los polos se han estado derritiendo, aumentando la cantidad de agua de los océanos.

Me invitaron a plática de Enrique Covarrubias y Javier Tello sobre la situación política y económica actual, en la que se refirieron al Decreto sobre Repatriación de Capitales, en el cual se ofrece cobrar solo un 8 % del total que se deba pagar -publicándose las reglas el 15 de mayo-, destacando diferentes escenarios que pueden presentarse: los que no pueden demostrar el origen de los recursos que invirtieron fuera del país, que deberán pagar impuestos sobre dicho capital, sobre intereses ganados menos la inflación en México (ya que se paga sobre intereses reales), y sobre las ganancias por el tipo de cambio; los que pueden demostrar el origen lícito de los recursos que aunque no pagan por el capital, deben pagar por los demás conceptos; los que además han estado pagando impuestos cada año, que solo tendrían que pagar impuestos sobre la utilidad cambiaria, ya que pagamos impuestos en pesos (si por ejemplo invirtieron en EE. UU. cuando la paridad del peso era de $12.00 y cuando la regresen esté a $19.40; sobre los $7.40 ganados por cada dólar); con la ventaja para todos de regularizar su situación. Requisitos para obtener los beneficios del Decreto: que retorne al país el total del dinero, que deben hacerlo a más tardar el 19 de julio de este año, que deben invertirlo este año por lo menos por 12 meses y que a más tardar el 31 de diciembre presenten aviso informando lo que se hizo con los recursos.

El tipo de cambio se depreció en el 2016 en 16.3 %. No se materializaron las expectativas que había ofrecido el gobierno. A nivel mundial el crecimiento ha sido reducido.EE. UU. tiene instituciones muy sólidas. El aumento en el precio de las gasolinas provocó inflación. Destacaron el incremento en la tasa de Referencia del Banco de México, que en el 2014 y casi todo el 2015 se mantuvo en 3.25 % y actualmente está en 6.75 %. El FMI pronostica para China un crecimiento este año del 6.6 % y para México de 1.7 %. En el primer trimestre el crecimiento económico en nuestro país ha estado por arriba, con lo que estamos lejos de una recesión. El déficit comercial EE. UU.-México, es de 63 mil millones de dólares, de los cuales el 86 % corresponde al sector automotriz. Con relación al Tratado de Libre Comercio, el peor escenario sería que se terminara, con lo que se aplicaría lo registrado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que los Estados Unidos registraron cómo arancel máximo el 2.8 %, mientras México registró el 4.6 % (y en el caso del azúcar el 49 %).

Las elecciones en “épocas de revueltas” han favorecido a candidatos populistas de extrema derecha o de extrema izquierda. El populismo es una manera de hacer política que lleva a demagogias, hechos alternativos, nacionalismos y nativismos (rechazo a los que no son como uno). Se manifiestan en contra del establishment, contra la elite sínica, contra la tecnocracia, contra la socialdemocracia y el neoliberalismo, contra la pérdida de control y contra el libre comercio y la globalización (porque afecta lo que sucede en países lejanos). Resultando paradigmáticas las votaciones del Brexit y la de Trump.

