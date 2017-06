Sociedad del conocimiento: ¿Colapsará la Dirección de Pensiones?

El martes pasado en reunión con periodistas y empresarios, el secretario de Administración, Kristian Meiners, y el actuario Francisco Aguirre, expusieron el diagnóstico sobre el sistema de pensiones en Colima, en especial de la Dirección encargada, concluyendo que de no llevar a cabo una reforma estructural, ésta podría colapsar en cualquier momento.

Para los trabajadores del Gobierno del Estado, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos, que reciben beneficios de este organismo desde finales de la administración pasada: ¡está colapsada! El actuario debió haber afirmado: “Si no hay modificaciones, van a colapsar las finanzas del Gobierno de Colima”, así como lo afirmará el gobernador Nacho Peralta. Si la intención de la reunión era sensibilizar a los medios y a la sociedad, resultó contraproducente porque, en la entidad, más de un familiar labora en la estructura gubernamental.

Nadie niega que desde hace décadas urge una reforma de fondo y no solo ajustes administrativos a la Dirección de Pensiones que desde su creación nació mal, aunque la intención era excelente, por eso hay que felicitar al gobernador Nacho Peralta de tocar el tema y buscar una viabilidad a esta situación que pone a su administración en más de una ocasión en aprietos para hacer los pagos respectivos.

Carlos de la Madrid recibió colapsada la Dirección citada, su gobierno tomó una decisión drástica para evitar que colapsaran las finanzas del Gobierno del Estado, despedir a más de mil trabajadores. El gobernante entregó a su sucesor un organismo sano; la gran pregunta que se hace la clase trabajadora y la sociedad, entonces, ¿qué sucedió?, ¿por qué los sucesores del licenciado Carlos no tomaron medidas para que este organismo mejorara?

Hoy se culpa del quiebre y del posible colapso, no solo a quienes han sido ya pensionados o jubilados por este organismo, sino por el exceso en este rubro. Además, según los exponentes, muchos de ellos están en edad de trabajar, pero también exhibieron que se debe por los pagos a las conquistas salariales, en especial al magisterio estatal. Esta información causó serios agravios en la clase trabajadora, mucho de lo informado, según los empleados, no se ve reflejado en su sueldo.

En las oficinas estatales, municipales, policías, y otros más que reciben beneficios de esta Dirección, así como en cafés, jardines y parques, la sociedad cuestiona por qué motivo durante esta reunión no se tocó el tema de la responsabilidad de los gobernadores y de los directores de esta dependencia; los primeros, porque no llevaban a cabo las aportaciones gubernamentales acordadas, y ellos, junto con los encargados de este organismo, no cobraban los créditos con sus respectivos intereses que recibió más de algún funcionario.

Durante la charla se dio a entender que la Dirección funciona prácticamente como oficina de ahorro y préstamos, es decir, una caja chica, eso enardeció más a la clase trabajadora; en su opinión, en una caja chica no se regresa el dinero. Los trabajadores a través de WhatsApp muestran su molestia porque en sus talones de pagos está el comprobante que lo que han solicitado se ha pagado, y con intereses, y preguntan qué ha sucedido con sus retenciones; con los rendimientos financieros de todas esas cuentas generadas con el paso de los años, ¿dónde quedó?

Como citara un compañero columnista: “la reforma estructural al sistema de pensiones no exime a los tres poderes de su obligación moral de investigar dónde quedó el dinero faltante y recuperarlo”; el Legislativo en cuanto a las leyes y reglamentos; al Ejecutivo, denunciar irregularidades, y al Judicial de hacer investigaciones, así como la aplicación de la ley.

Para despedirme. La papa caliente ya la aventaron, ¿quién la agarra? SNTE 39 y MFC ya respondieron. La pensión está en la ley.

