Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

ELECCIÓN REÑIDA. Al final se impuso Alfredo del Mazo en los comicios para gobernador en el Estado de México, de este modo, pese a todo lo que se diga, pese a las críticas al presidente Peña Nieto por su forma de conducir el país por parte de sus adversarios, se manda un mensaje de fuerza contra el lopezobradorismo y de que la elección presidencial no sería un problema para el PRI, ya que se puede resolver de manera similar a lo acontecido en el Estado de México, pues se probó que con el 33 % de la votación y una adecuada operación política de fragmentación del voto opositor, comprando lo que sea necesario, el tricolor puede, tranquilamente, aspirar a retener la Presidencia de la República en el 2018. LA ENSEÑANZA. Esta es una de tantas lecciones que deja el saldo de los comicios en el Estado de México, la “joya de la corona”, literalmente, por el elevado número de votantes, más de 11 millones de electores que tiene el padrón electoral en ese estado, superior a otras entidades federativas. Como lo expresé en esta columna hace apenas una semana, era un hecho que el sistema político vigente, el Presidente de la República, tenía que ganar en el Estado de México con su primo Alfredo del Mazo. Perder esa estratégica plaza era un lujo que simplemente el sistema no se podía dar ante un mesías tropical engallado porque va adelante en las encuestas rumbo a la Presidencia de la República, y que tiene una gran aversión por el presidente Peña Nieto, lo cual es recíproco y no hay espacio para las medias tintas, como se demostró este domingo en el Estado de México, que era lo verdaderamente importante y no tanto lo que se sucediera en el resto de estados en donde hubo comicios: Nayarit, Coahuila y Veracruz. ECHAVARRÍA GANA EN NAYARIT. El postulante de la coalición PAN-PRD, Antonio Echavarría, se alzó con una victoria contundente ante el priista Humberto Cota, quien, todavía en la noche, se decía ganador ignorando las cifras del PREP y de las encuestas de salida que con una amplia ventaja le daban la victoria al hijo del exgobernador, Antonio Echavarría, uno de los hombres más ricos del estado, con un poderoso holding empresarial, entre las que se encuentran la concesión de la Coca Cola en Nayarit, ranchos, agencias automotrices, entre otros giros. El padre fue tesorero estatal por 12 años consecutivos -con gobiernos priistas- y luego se pasó al PAN y fue gobernador. Ahora su hijo gana los comicios y será el próximo gobernador, lo que apunta para consolidar un cacicazgo regional. Al PRI le afectó el pésimo gobierno del mandatario saliente Roberto Sandoval, aficionado a los caballos y a los jaripeos y, sobre todo, el escándalo suscitado por el encarcelamiento del fiscal Edgar Veytía, preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. Eso afectó al cenecista Humberto Cota, que no pudo y no supo hacer nada, lo que se reflejó en el resultado electoral. En Coahuila todo parece indicar que se consolida el triunfo del priista Miguel Riquelme con el 38 % de la votación, en contra del panista, Guillermo Anaya, con el 36 %. EL DESLINDE. Por lo pronto, ya parece haber un deslinde entre el mesías tropical y su candidata Delfina, pues ya no la acompaña en sus últimas declaraciones y apariciones en público e incluso empiezan a manejar discursos diferentes y hasta opuestos. Por ejemplo, Andrés Manuel habla de que hubo un fraude en el Estado de México y de que hubo un “descontón”, al estilo Atlacomulco, para robar la elección en el Estado de México, en tanto que Delfina Gómez tiene un discurso más mesurado, más sereno y cauteloso, y dice que “no me atrevería a hablar de fraude”, “yo soy institucional”, “aceptaré si hay transparencia”, y otros argumentos, que se contradicen con el estilo personal del caudillo. ¿Hay una rebelión en la granja lopezobradorista? ¿Delfina no aprueba los métodos del obradorismo para denunciar el supuesto fraude?¿En los próximos días veremos el desenlace de este asunto. Por lo pronto Alfredo del Mazo tiene un discurso muy prudente, conciliador, dice que hay que darle vuelta a la página, que hay que trabajar por el futuro y por el bien de todos en el Estado de México. Hay un cambio en el discurso, lo cual es saludable, pues, como nunca en la historia, el PRI estuvo en riesgo de perder en el Estado de México. Inteligente el cambio de discurso. No en balde los chinos, con su sabiduría milenaria afirman que “la primera reforma empieza con el lenguaje”. Se demostró que fue la madre de todas las batallas y que la operación política de la Presidencia de la República fue muy eficaz para arrinconar a Morena, propiciando primero el auge y luego la caída estrepitosa de Josefina Vázquez Mota y del panismo en ese estado, luego alentando y haciendo “crecer” en los medios la “figura” de Juan Zepeda, candidato del PRD, quien, bien maiceado, en todo momento, se negó a declinar en favor de Delfina y con esto cavó la tumba del Peje en Edomex. No se puede acusar a nadie por ganar los comicios, como sea y al precio que sea. Fue Maquiavelo quien dijo hace 500 años: “Divide et vinci (divide y vencerás)”. Eso fue lo que se aplicó en esa plaza tan estratégica para hoy y para el 2018.

