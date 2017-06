No se confundan, soy ruda: Sheila Rodríguez

Infoecos/Colima.-

Detrás de un rostro angelical se esconde una jugadora que no teme a sus adversarias, por más que la superen en fuerza, edad y tamaño, y que no duda en lanzarles una advertencia, “conmigo no se confundan, porque soy ruda”, es Sheila Jaqueline Rodríguez Sandoval, lateral izquierda del equipo de futbol femenil Incode.

Empezó a jugar este deporte a los 10 años de edad, en la escuela primaria Niños Héroes de Villa de Álvarez, ahí la conoció su maestro Juan Carlos Padilla, quien la llevó a un Torneo Intercolegial a Monterrey, y desde ahí forjó una carrera que la catapultó a la Selección Colima, disputando los Torneos Regionales de Olimpiada en Guadalajara, Morelia y Tepic.

Sus mentores la definen como una jugadora amigable, simpática, valiente, a todo mundo le cae bien, y que alza la voz para pedir que en sus partidos haya más publicó y más prensa viéndolas jugar, porque en el futbol femenil está demostrado que hay talento, como ya se vio con las tres colimotas que jugaron el Torneo de Copa en la Liga MX.

Siendo alumna de la secundaria José Vasconcelos ganó la Copa Coca Cola, el Torneo Goolima, el Campeonato de Futbol 7 en Villa de Álvarez, donde destacó por su velocidad, su entrega, su compañerismo, y por pelear de forma férrea por cada pelota, porque para ella lo único que cuenta es la victoria.

Le va a Chivas, vive en la colonia Fátima, estudia en el ICEP, su objetivo es asistir a una Olimpiada Nacional, y para cumplir esa meta solo necesita mejorar su técnica, y ser más constante en los entrenamientos, pues cuando adquiera mejor condición física, nadie querrá intentar pasar sobre sus terrenos.

