El Piojo descarta ‘limpia’ de Águilas

Ciudad de México.-

Miguel Herrera, técnico del América, descartó que vaya a “limpiar la casa” dándole las gracias a muchos jugadores del actual plantel, pues aún no hay jugadores transferibles para el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

“Vamos a fortalecer el equipo, para nada es ‘limpiar’ la casa, al contrario, es sumar gente, vamos a platicar con Santiago (Baños), tratar de cerrar y estar listos con la gente. Después traer personas de fuera y acertar con lo que el equipo necesita”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega manifestó que en el primer contacto que tuvo con el plantel, ningún elemento le mostró sus deseos por abandonar la disciplina azulcrema.

“No se me acercó nadie, saludé a todos, no hay nadie que me diga que hay una oferta importante para él, se me hace ilógico pensar en que quieran salir del América, pero hay esa posibilidad, realmente nadie se me acercó”, apuntó.

Comentarios