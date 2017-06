Políticamente Incorrecto: Se llama libertad, se apellida de expresión

Un medio digital que merece todo mi respeto publicó una editorial en la que descalificó sin conocer a una de nuestras propuestas para integrar la Comisión de Periodistas pues fue seleccionado por encima de su propuesta. Es válido que externe su inconformidad, lo que no es válido es utilizar el poder que se ostenta tras un portal informativo para descalificar e intimidar a un joven ajeno a grillas políticas.

Descalifican, sin conocer y de manera irresponsable, a un joven honesto, independiente, que no tiene conexión alguna con ningún grupo de poder, que ha dedicado su vida a promover la cultura, la lectura, apoyar a jóvenes escritores desde su colectivo, desde su empresa restaurantera cultural, que ha sido congruente, que cumple con todos los requisitos y que jamás se ha metido con nadie.

Su propuesta, el señor Rogelio Guedea tiene toda mi admiración como escritor, es uno de los más destacados escritores colimenses contemporáneos. Sin embargo la Comisión es de protección de periodistas, no una comisión literaria. Si la comisión fuera para un concurso literario, yo sería uno de los primeros en manifestar mi inconformidad, pero no lo es, debe quedar claro que es una ¡comisión de protección de periodistas!

No me lo tomen a mal, disfruto mucho las columnas de Guedea, sus ficciones sobre mi vida y mi trabajo son tan buenas como las que se inventa en su literatura; y es por lo mismo que debo ser enérgico. Me causa extrañeza que lo hayan propuesto para integrar una comisión que él mismo descalificó en su “paracaídas” del 5 de mayo. Hay que ser congruentes, si sus intenciones son políticas para tener otra excusa para golpear a sus adversarios, no lo hagan con algo tan noble como la defensa de los derechos de un gremio de por sí lastimado.

Señores, me siento aliviado, me siento aliviado de que un colega que en más de una columna me ha descalificado a mí, a la empresa que dirijo y a mi trabajo no sea quien tenga que defenderme. Y es que no termina de parecerme lógico que pretenda defendernos alguien que ha sido uno de los principales inquisidores de una gran parte del gremio periodístico.

¿O acaso no ha descalificado constantemente al Ecos de la Costa, Diario de Colima, AFmedios, ColimaNoticias, El Mundo desde Colima y sus colaboradores? En serio pretende defender a todos los periodistas que en dichos medios trabajan, cuando desde sus columnas descalifica y denigra a los mismos solo por no coincidir periodísticamente con usted. La dignificación de la labor periodística comienza desde el respeto del trabajo que tenemos de los compañeros del gremio, si nosotros no nos respetamos entre nosotros, no esperemos que la sociedad o las esferas del poder lo hagan.

En lo particular saludo, aplaudo y felicito a todos los integrantes de la Comisión de Protección de Periodistas que tomará protesta en un par de días; en sus manos pongo mis derechos. De verdad de que estoy muy feliz y complacido de que se haya logrado algo por lo que tanto luchamos. Espero que asuman su deber con responsabilidad y compromiso porque su actuar será parteaguas de la libertad de expresión en Colima.

