Triunfalismo priísta por comicios del domingo

Es un anuncio de lo que se debe hacer y trabajar con miras a elecciones de 2018: Rogelio Rueda

Pese a que los programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los comicios para gobernador en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit, así como de Veracruz donde se eligieron 212 alcaldías, no habían cerrado y por ende no existían definiciones ciertas, este lunes el dirigente estatal del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, afirmó que su partido se mantuvo como la primera fuerza política en esos comicios, triunfando en el Estado de México y Coahuila, “aunque en Veracruz y Nayarit no nos fue bien”.

En conferencia de prensa, Rueda Sánchez señaló que con los resultados electorales del pasado domingo quedó de manifiesto que en el país “los comicios son cada vez más competidos y no existe un partido político que arrase”.

Durante la conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por la secretaria general y del secretario de Prensa de ese instituto político, Lizet Rodríguez Soriano y Salvador Silva, respectivamente, Rueda Sánchez afirmó que en estos comicios el PRI, con datos preliminares, se posicionó como la primera fuerza política al obtener 2 millones 400 mil votos.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se colocó como la segunda fuerza política más votada con 2 millones; el PRD en la tercera posición, con un millón 200 mil; y el PAN, con un millón 100 mil votos.

Rueda Sánchez señaló que tras estos resultados electorales (considerados siempre como un laboratorio para los comicios presidenciales), lo más importante será procesar las lecciones de esta jornada electoral, “y el PRI está teniendo una posición que le permite mirar con optimismo, reconociendo que hay mucho trabajo por hacer, sabiendo que hay, sin duda, reflexiones que hacer y que nos permitan ajustar la forma como se trabaja y la posibilidad de la competencia del año próximo”.

Dijo que “el Estado de México sin duda era la entidad que más atraía la atención por el peso electoral, por la dimensión, por el tamaño del reto, se está logrando obtener el triunfo por casi tres puntos porcentuales que, aun siendo cerrado, para estos momentos se siente suficientemente sólido”.

En el caso de Coahuila el triunfo del PRI hasta este momento está por 1.5% según el avance que tiene el PREP. “En Nayarit tenemos un resultado adverso con la información que tenemos hasta el momento”.

En cuanto a Veracruz, afirmó, hay algunas ciudades en las que el PRI está ganando, hay otras en donde ganó el PAN o Morena.

“Me parece que se prefigura un escenario en el que va a haber al menos con los números del día de ayer, cuatro partidos con posibilidades, con fuerza”.

Agregó que estos resultados anuncian el trabajo que cada partido tendrá qué hacer en los próximos meses, sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero el PRI ve con optimismo el trabajo que resta en los siguientes 13 meses.

Insistió en que con estos resultados preliminares dejan en claro que “ya no hay elecciones en las que pueda arrasar ningún partido, todas las elecciones son competidas, lo hemos visto en cada estado en los que tenemos elecciones: lo vivimos ya sin duda aquí en Colima desde hace ya varias elecciones.

“Me parece que esto debiera llamar a la reflexión de revisar las condiciones, la propia normatividad de nuestro sistema político, no solo el electoral, pues tenemos incertidumbre respecto a los resultados de cada proceso electoral, ello nos garantiza que hay una democracia.

“De ahí que sea positivo el que se respete el sentido de los votos, pues no sabemos exactamente qué va pasar, siempre tenemos la duda de qué va pasar en el resultado electoral, ese me parece que es un dato que debiera alentarnos, a lo mejor en ese sentido, efectivamente hay democracia y que efectivamente hay la posibilidad de que el ciudadano con su voto decida quién gana”, dijo.

DETENCIÓN DE BORGE

Respecto a la detención del exgobernador de Quintana Roo, el priísta Roberto Borge Angulo, Rueda Sánchez dijo que vale la pena identificar que es en este periodo del presidente Enrique Peña Nieto “es cuando más gobernadores han sido sujetos a proceso penal.

“Es decir, hay un compromiso real mostrado en los hechos de combatir la corrupción y de que sea sometido a juicio cualquier servidor público, incluidos exgobernadores, no hay distingos: la ley se tiene que aplicar y hay que castigar a todos los corruptos, y hacer que vayan a la cárcel”.

Sobre el caso del exgobernador Mario Anguiano Moreno, el líder priista señaló que hay varias denuncias locales como también en la PGR.

“Yo espero que se sigan los procedimientos y que se tomen las decisiones que deban tomarse. Hay que recordar también que deben sujetarse a proceso, pues solemos sentenciar antes de que comience el juicio, pero vale la pena que se actúe, que se sujeten a proceso y que esperemos los resultados de las sentencias”, agregó.

Asimismo, destacó que “no hay otro gobierno -ni siquiera los dos anteriores de Acción Nacional- que hayan actuado con esta firmeza en contra de los corruptos, así sean gobernadores o exgobernadores en estos casos”, señaló finalmente.

