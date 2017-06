Aldo de Nigris tuvo emotivo retiro del futbol profesional

El momento del adiós llegó; Aldo de Nigris puso fin a su carrera como jugador profesional, y en una conferencia de prensa realizada en el nuevo estadio de los Rayados, el exdelantero vivió un emotivo momento cuando recordó a su fallecido hermano Antonio, pues en varias ocasiones se le cortó la voz y las lágrimas aparecieron.

“Agradezco a mis hermanos Lety, Poncho, por siempre creer en mí, y agradezco principalmente a mi hermano Toño, porque fue el que me mostró el camino y por quien realmente llegué a ser un futbolista profesional. Lo dije en su momento, a Toño le voy a dedicar toda mi carrera y, hoy que me retiro como jugador, confío en haber logrado cosas de las que pudo sentirse orgulloso, y no sólo por lo que pudimos hacer en la cancha, sino por tratar de ser una persona con calidad humana como la que él siempre tuvo con todos”, comentó.

Duilio Davino, presidente de Rayados, acompañó a De Nigris en su conferencia de despedida y adelantó que será el próximo mes de octubre que tendrá su juego de homenaje, entre excampeones de Rayados vs los Amigos de Aldo y citó sus logros como jugador, además de que señaló que ahora será embajador de Monterrey, por lo que realizará labores sociales, y en lo deportivo, a futuro podría hacerse cargo de algún equipo filiar cuando concluya su curso de entrenador.

Comentarios