Daniel Day-Lewis: La marca de un gran actor

La actuación sin lugar a dudas es uno de los negocios más envidiados del mundo, particularmente la relacionada a los filmes y éxitos hollywoodenses. Dinero, emociones y fama, proyección y aventura son una combinación buscada por muchos. Sin embargo, también se convierte en un medio brutal y competitivo. Pocos actores sobresalen y destacan ante el paso del tiempo, pues son reemplazados por otro rostro bonito, u otra persona que tenga carisma suficiente.

Es irónico, pues cuando están activos los actores son los miembros más reconocidos del medio, sin embargo, al retirarse la gran mayoría pasa al olvido colectivo. ¿Cuántos actores recordamos, por decir, de los años cuarenta? Pero cuando uno logra vencer esa barrera, cuando logra ser tan bueno que sobresale en un mar de interpretaciones, sabemos que para él no era un negocio, sino un arte.

La columna hoy es sobre uno de ellos, uno de los grandes: Daniel-Day Lewis. Con tres premios Oscar posee el récord por ser el máximo ganador en la categoría de Mejor Actor, siendo el primero por Mi pie izquierdo (1989), el segundo por Petróleo sangriento (2007) y el tercero por Lincoln (2012); también es ganador de dos Globos de Oro, cuatro BAFTA y 60 años de edad que le han dado experiencia en el medio del que hace poco anunció su retiro.

Su carrera dio inició en 1971 y llegará a su fin este 2017 con el estreno de su último filme Phantom Trhead, dirigido por Paul Thomas Anderson. En ese tiempo desarrolló una técnica incomparable en la cual desenvolvió su talento entendiendo cuál es el secreto de la actuación frente a una cámara. Y es que en teatro los movimientos, voz y expresiones tienen que ser exageradas y poderosas para que se te vea hasta la última fila, pero en cine la discreción y el silencio son importantes. Son una herramienta.

Lewis no gritaba más de tres veces por filme, incluso si la situación era pertinente. Le daba fuerza a sus palabras y a sus acciones, no las gastaba, pues sabía que perderían importancia. Distribuía su energía a través de la película, y plasmaba su esencia en cada cuadro. No olvidaré una escena en Lincoln en la cual mientras todos discuten en una habitación él se mantiene en silencio, para luego intervenir con un manotazo y un discurso, con el cuerpo primero y luego con la voz, coordinando lo que dice con lo que hace. Algunos podrían decir que es responsabilidad del director crear dichos movimientos y es verdad hasta cierto punto pero ¿Dónde se dibuja la línea? ¿Dónde deja de ser el guion y comienza la persona? En el caso de Lewis desde los ojos, pues se necesita solo verlo en un papel para percatarse que el no recibe las órdenes, que él no finge ser alguien. Cuando actúa, cuando actuaba, él se volvía esa persona, él se volvía Lincoln, defendiendo la libertad. Esa es la clave de un buen actor, ser, no pretender. Se le va a extrañar, pues siempre será recordado.

