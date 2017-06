Estudiantes del Tec de Monterrey ganan concurso de robótica en Houston

Son alumnos del Campus Colima de la institución educativa

Alumnos de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, campus Colima, obtuvieron el primer lugar en el Concurso Internacional FIRST Robotics Competition, que lleva a cabo la organización For Inspiration and Recognition of Science and Technology, en Houston, Estados Unidos.

La Agencia Informativa Conacyt resaltó en un comunicado que el equipo mexicano fue reconocido con el Rookie All Star Award, premio que se otorga al mejor equipo novato que demuestra un sólido trabajo y que son ejemplo de la misión de FIRST.

Armando Meza López, head coach de Horus, explicó a Conacyt que la participación mexicana en este campeonato se dio a través de 19 equipos, de los cuales ocho representaron a la Prepa Tec del Tecnológico de Monterrey y cinco a la Preparatoria Tec Milenio.

Cabe destacar que en dicho certamen participaron 450 equipos de preparatorias de 59 países y los mexicanos compitieron directamente contra equipos de Austria, Israel, Estados Unidos, Canadá y China.

“FIRST Robotics es una organización sin fines de lucro, establecida por Dean Kamen en 1989, con el objetivo de estimular a los jóvenes para que se involucren más en la ciencia y en la tecnología, por ello cada año organiza competencias con robots construidos por alumnos, profesores y voluntarios de forma colaborativa”, se detalla en el texto.

