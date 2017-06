Yulenny rechaza demandas vecinales de Real Hacienda

Infoecos/Colima

Cuestionada sobre la situación que impera en la colonia Real Hacienda, específicamente en lo que se relaciona a la negativa de los colonos para permitir el retiro de unas bancas y material de construcción, la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, aclaró que este predio definitivamente no se convertirá en jardín.

Indicó que a pesar de lo que dice (Juan Manuel Gutiérrez) quien se ostenta como presidente del Comité de Barrio, en los planos del fraccionador el área en cuestión se marcó como de equipamiento, ya que en la colonia otras cuatro zonas están destinadas a jardín.

Añadió que aunque existan unas bancas colocadas en esta zona, que los colonos se han opuesto a que sean retiradas, no se permitirá que los vecinos pasen por encima de la ley, porque aunque estén al corriente en el pago de sus impuestos, ningún ciudadano puede a discreción usar bienes que son del dominio público.

“Yo les pediría de buena fe que vayan y recojan el material que tienen ahí, de lo contrario como ustedes, que nos pagan por mantener el orden, tendremos que retirar este material y depositarlo en el área de Seguridad Pública del municipio o del estado, según el caso, sino vamos a tener que hacerlo, pues es una responsabilidad de nosotros tener las áreas para lo que fueron creadas”, advirtió.

La alcaldesa precisó que aunque Juan Manuel Gutiérrez se ha ostentado como presidente del Comité de Barrio en Real Hacienda, formalmente quien fue elegida para ese cargo y tiene el reconocimiento de las autoridades municipales es Araceli Díaz Virgen, y su suplente es Irma Cortés.

“(Juan Manuel Gutiérrez) Se autodenomina presidente de Comité de Barrio porque no lo es, no fue electo como tal y lo cita el reglamento, desde ahí estamos irregulares y me parece que de aquí se desprenden otras situaciones”.

Yulenny Cortés resaltó que el Plan de Urbanización el predio en disputa es un área considerada para Equipamiento Institucional y no como Área Verde, y efectivamente se pretendía construir ahí una casa para adultos mayores.

“Entonces este señor llega a la colonia y no le parece la idea y empieza hacer este movimiento con los vecinos para impedir esta infraestructura y, al no realizarse en periodo de un año, se regresa el área al ayuntamiento como está catalogada como equipamiento institucional”, subrayó.

