Atracadero de sombras: Ciudad de esnobs

Me miro dentro de ella desde hace casi 58 años. Y la miro a ella, que es mi ciudad impasible, vestida con el tropical distintivo de su verdísima flora; entretanto su calor llevadero, sin llegar a ser sofocante en ninguna temporada del año, moldea la cotidianidad de sus moradores. Y ella es muy pequeña, de las más chicas de mi país y está atiborrada de prejuicios y de rumores. Y es también, quizá por eso, una ciudad cerrada y encerrada, en la cual, frecuentemente, luce sus mejores galas la actuación de ese rol protagónico de un esnobismo provinciano en calma chicha. Calca proliferante en ese mundillo donde, para el caso, el pretexto simula ser la envoltura presunta del arte y su soplo de cultural, transmutado éste ocasionalmente bajo el desparpajo de un simple evento de sociedad, exclusivo para la foto de sociales en cualquier periódico local.

Y allí están ellos, esas criaturas esnobistas queriéndose mimetizar ansiosas entre las novedades al grito de la supuesta, por ellos mismos, como la última moda cultural o artística acontecida en nuestro diminuto territorio. Aparecen sin falta en las inauguraciones de algo, dígase exposiciones de pintura o fotografía, presentaciones de libros, conciertos de jazz o rock, festivales de cine, montajes teatrales o de danza, homenajes luctuosos en honor de alguna personalidad connotada en el medio artístico como prodigiosa; en fin, todas esas instancias donde ellos se sienten a sus anchas, reconfortados rodeándolos el nimbo acicalado de su esnobismo.

Varios de ellos, por suertudos giros de su destino o por amiguismo, generoso éste debo reconocer, hasta consiguen chamba en la dependencia cultural más fuerte de acá. Les privilegian alguna jefatura de la institución, e incluso les da por promoverse teniendo un específico programa en la tele o radio, siempre, por supuesto, restringidos en cuanto a su entendimiento pero ensanchados por una pretensión que espanta. Y unos son insustanciales, otros frívolos y otros cursis, y en muchas ocasiones improvisados, mas ahí se mueven, regodeándose en el acontecer diario de su exhibicionismo y, para rematar, cautivos de sus propios escrúpulos.

Algunos de ellos, ya tienen más de un sexenio desempeñándose como esnobistas de oficinas culturales. Y ahí siguen, pavoneándose entre esa pleitesía domesticada que los identifica. Ellos mismos, en el fondo, limitan su propia libertad de opinión por estar embozados ante realidades distintas a las que ellos creen como verdaderas. Sin embargo, ellos no lo perciben así. Ni siquiera se dan por enterados de sus oportunistas lisonjas a la supremacía cultural de esa cofradía representada por sus patrones, (dueños sexenales incontrovertibles), salpicándola -decíamos- de desplantes cuya factura resulta ser la personificación más ramplona; aunque, no pocas veces, sea aplaudida por un buen número de estos cofrades engañados de antemano por los citados protagonistas, todo, debido a su ingenuidad o en base a la admiración profesada a uno de esos esnobistas. Porque debemos recordar que, según dice mi vecino Melitón, en estos lares pulula uno que otro apantalla pendejos. O, valga el remate del mismo Melitón, quien no conoce a Dios, delante de un perro se hinca. Y esto no altera evidentemente el enorme respeto que guardo por todos los canes del mundo.

Mi ciudad se distingue por ser aún un paraje de ensueño tropical propicio, a pesar, desde luego, de los hechos actuales violentos que, de pronto, nos mueven a estar a la defensiva. Con todo eso, entre esta dicotomía apremiante de nuestra provincia que desea vivir en paz, ¿ellos entonces dónde se han metido? Igual que usted, aquellos o yo; quiero decir, cada quién a sus asuntos y que la vida siga, o que el delirio nos truene o nos aplaste o nos libere de nuestro otro, el de los cimientos de tantos egos. Cada cual descubriéndose a sí mismo en su particular fragilidad. Y heme aquí intentando alcanzar el paso de un cangrejo en esta amplitud de playa nombrada Maruatanzín, la cual me permite una perspectiva para vislumbrar a mi ciudad –a una distancia un tanto lejana- en el calabozo de uno de mis pensamientos. ¿Y la ensoñación de los susodichos? Ellos, quizá no cejan en su inconsciente de seguir siendo –sin saber lo que en realidad son- los esnobs de mi entrañable terruño, esos que, a diario, logran desplegarse en el instante exacto que les propicia la fugacidad del incontenible protagonismo de cada día.

