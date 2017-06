Destaca FIFA a Alexis Sánchez, máximo goleador de La Roja

Ciudad de México

El delantero Alexis Sánchez se convirtió en el máximo goleador de la Selección de Chile en su historia, un hecho que destacó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Su gol contra Alemania en la Copa Confederaciones Rusia 2017 dentro del segundo partido del Grupo B, significó la anotación 38 para el jugador del Arsenal inglés.

Una cifra que ya superó a los 37 hechos por el ya retirado Marcelo Salas y un poco más atrás viene con 34 dianas Eduardo Vargas, jugador de Tigres de la UANL y en esta Copa Confederaciones comparte vestidor con Alexis.

Sánchez presume de 17 goles en duelos amistosos, 13 en eliminatorias de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol), cinco en Copa América, dos en Copas del Mundo y uno en Copa Confederaciones.

Sobre el gol frente a los germanos que lo convirtió en el máximo romperredes de La Roja manifestó: “Cuando Arturo me dio el balón, vi que tenía un defensor sobre la derecha y encaré por la izquierda. El arquero tapó bien el segundo palo y solo me quedaba pegarle con la izquierda al primero, pero no había mucho espacio. Le di de puntete y por suerte pegó en el palo y entró”.

Respecto al hecho, Alexis Sánchez todavía no se imagina el logro y con 28 años de edad tiene la posibilidad de extender aún más el registro goleador.

Además de sus dianas, el jugar contra Alemania puso al atacante junto a su compañero, el portero Claudio Bravo, como los chilenos con más partidos disputados con Chile en un total de 112 encuentros.

