Urge mayor atención al campo mexicano: Miguel Martínez

Infoecos/Colima

“El campo mexicano necesita una atención urgente por parte de todos, no solamente del Gobierno, sino de quienes coordinan las políticas de apoyo, de impulso y transformación”.

En esos términos se expresó Miguel Martínez Valenzuela, recientemente electo como presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (ANEUAAAN), de Saltillo, Coahuila, para el periodo 2017-2020.

En su visita a la redacción de Ecos de la Costa, el también secretario de Recursos Hidráulicos de la Confederación Nacional Agronómica señaló que una política para el campo requiere de seguimiento y atención.

“Por eso le exigimos al Gobierno que cumpla con sus papel y a los técnicos les venimos a hacer un llamado, para que se incorporen a esas políticas y que no estén pasivos”.

Agregó que “necesitamos que nuestros egresados generen propuestas y que se sumen a las políticas de trabajo de cada entidad, que sean actores y principales protagonistas en el tema del campo”.

Martínez Valenzuela mencionó que en la actualidad son cerca de 22 mil egresados de la Antonio Narro, que en el país están divididos en 35 secciones.

“También vamos a formalizar la primer sección en el extranjero, será la de San Antonio-Texas, que inclusive ya tiene directiva que encabeza Raúl Jasso Perales; pretendemos abrir también la de Washington DC, y la de Los Ángeles, California, que son proyectos que se están trabajando”, indicó.

Martínez Valenzuela habló de su propuesta de fortalecer el universo de egresados, e integrarlos a la participación activa de cada entidad federativa y que se pongan a hacer el papel que les toca en materia agropecuaria.

“México tiene toda la estructura productiva y tiene la estructura técnica para ser una potencia mundial en la producción de alimentos, que ahorita no lo somos, es precisamente nuestra convocatoria y nuestro llamado para que todos los actores involucrados en este sector, hagamos el papel que nos toca”.

Miguel Martínez, con 33 años de experiencia al frente de programas y proyectos de apoyo al campo, hizo énfasis en que “somos un país de 120 millones de habitantes, en el cual existen fácilmente identificados, cerca de 50 millones de mexicanos en pobreza, hablar de pobreza es hablar que se carece del respaldo alimenticio, automáticamente en ese parámetro de población va implícita la población rural, en un aproximado del 26 por ciento y que es fundamental porque ellos viven del auto consumo”.

Martínez Valenzuela recalcó que “primero debemos reconocer la escasez de recursos, porque la situación de ahorita no es la misma que hace 10 o 12 años, pero para los profesionistas del campo no debe ser una limitante para desarrollarnos y transformarnos. La política alimentaria del campo debe ser una prioridad, nosotros no tenemos la seguridad alimentaria porque no producimos el parámetro que Naciones Unidas establece para que seamos considerados un país soberano alimentariamente hablando”, dijo.

Puntualizó que “es corresponsabilidad de todos, no hay recursos suficientes al campo, entonces tenemos que eficientar lo mucho o poco que tenemos, y ese es el papel de los profesionistas; debemos generar un acuerdo nacional, que permita que todos esos actores involucrados en el desarrollo y transformación del campo cumplan con el papel que les toca”.

Como presidente nacional de los agrónomos del país de una universidad de prestigio, Miguel Martínez Valenzuela hace un llamado a todos los actores, en un marco de corresponsabilidad para “sacar este tren” hacia adelante.

“La capitalización en el campo es lo que genera el crecimiento, porque tienes infraestructura moderna, tenemos que ir al rescate de la modernización tecnológica, tenemos que escoger las mejores tecnologías de punta, para poder ser competitivos, en un mercado donde estamos en un acuerdo trilateral de libre comercio y donde nosotros para poder competir necesitamos tecnología; tenemos estructura productiva, pero nos falla el financiamiento y vamos para atrás”.

Insistió en que “hay escasez económica, pero hay más falta de planeación, de innovar, de crear, y sobre todo de conjuntar los esfuerzos, debemos armonizar todo en un proceso, en el famoso tren de la producción”.

Martínez Valenzuela sostuvo ayer una reunión con integrantes de la ANEUAAAN en Colima, representados por Arturo García García, quien lo acompaña en esta gira por el estado, junto con el expresidente de los egresados de la Antonio Narro en la entidad, Fernando Martínez Pacheco.

