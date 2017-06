Homilía: ¿Quién eres?

Lo más importante en cada persona es que sepa quién es. La mayor desviación que se tiene es el desconocimiento y descuido que la mayoría de las personas tiene de lo que es y lo que debe hacer. Es importante que tengamos siempre presente: “Dominen la tierra, sométanla”. Todos somos responsables de nosotros y nuestro entorno, debemos dominar al espíritu y la materia. Debemos equilibrarnos y equilibrar a la sociedad. No perdamos el tiempo con solamente juzgar, criticar, lamentar los errores que nos rodean.

Estamos rodeados de diferentes personas con distinta preparación o cualidades, urge ser buenos con todos, pues cada uno posee sus propios sentimientos y ambiciones. Hoy Cristo nos dice: “No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse”. Por eso no le tengamos miedo al mal que hay frente a nosotros. Así, si queremos entender lo que somos y cómo nos va en el presente, urge estudiar y comprender nuestro pasado, así aseguramos nuestro futuro; comprenderemos lo que hemos de evitar, pues cada uno de nosotros es dueño de su destino; nada se resuelve comentando, lamentando o ambicionando; urge actuar.

Respetemos los principios de cualquier religión y persona, las leyes que se tengan en nuestro país. Si hay mentiras o maldades, pronto aparecen. No perdamos el tiempo analizando las equivocaciones o maldades de los otros. Hasta los jueces deben actuar científicamente en sus juicios; cuántas equivocaciones se tienen en la sociedad por no actuar correctamente y vivir haciendo gustos y conveniencias. La humanidad es una y la debemos tratar en todo momento en igualdad de circunstancias, sin que importen las clases sociales ni riquezas, pues éstas son accidentales y meros instrumentos. Ya quitemos el gran error: “La Iglesia, el Estado”. Todo es de todos y lo hacemos nosotros, quien quiera que seamos. Cuidado con solamente pensar en el dinero, como cuando aparecieron esas leyes. Es diferente la verdad al dinero.

Hoy nos dice Cristo: “No tengan miedo, hasta los cabellos de su cabeza están contados… Ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo”. Por eso dicen los campesinos: “Aunque la puerca te muerda, no le sueltes el mecate”. No mejora tu vida ni te llega la felicidad con que andes de persona en persona, de vecino en vecino contando tus problemas. Ve qué males están en ti y frente a ti; qué debes quitar o poner, y adelante. A nada le tengas miedo. Prepárate para que al morir digas como Amado Nervo: “Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz”. Lo que digan de ti las gentes, nada te preocupe. Eres tú, actuaste tú. Que digas al morir: “Yo fui el responsable de mi propio destino”. Vive como escribió un poeta: “No pienso en el sepulcro, ni lápidas ansío. Solo en Dios confío, que me abrirá el corazón, para sepultarme en él. Así considero el ideal de mi vida. Así quiero que sea mi última partida”.

Comentarios