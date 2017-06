Jóvenes demandan más espacios de participación política

Buscará la Red de Jóvenes garantizar el 30% de la participación en cargos de elección popular.

Infoecos/Colima

Durante la celebración de la Asamblea Estatal de la Red de Jóvenes X México, realizada el viernes por la noche, los jóvenes en Colima demandaron acceder a más espacios políticos, por ello, en la Asamblea Nacional del PRI la Red de Jóvenes buscará garantizar el 30 por ciento de la participación de los jóvenes en cargos de elección.

El secretario de Operación Política del CEN de la Red de Jóvenes X México, Luis Villalobos, explicó que algunos de los temas que tratarán en la próxima Asamblea Nacional serán que en el tema de las coaliciones compartidas no se disuelva la participación de los jóvenes, porque los estatutos del PRI garantizan el 50 por ciento para las mujeres pero no garantizan el 30% para los jóvenes.

El dirigente reconoció que los jóvenes son quienes le inyectan fuerza y vitalidad al PRI, por lo que es necesario que exista comunicación y un entreveramiento generacional en el que se puedan encontrar y transmitir el conocimiento y la experiencia con el entusiasmo que tienen cada uno para que den resultados a la gente.

Señaló que “a los puestos de elección popular deben de llegar los jóvenes que se parten el alma por el partido y no aquellos jóvenes que llegan sin haber trabajado por el partido”.

En tanto, la secretaria general del CDE del PRI, Lizet Rodríguez Soriano, reconoció que no son suficientes los espacios en política para los jóvenes.

Dijo que los jóvenes no se deben de conformar con eso, “deben de ir más allá de una cuota del 30%. Considero que las mujeres y los jóvenes no deben de ir por un tema de cuotas, tienen que ir a las calles a trabajar para ser candidatos y demostrar que pueden ganar elecciones, no solamente ganarlas para otras personas, sino para ellos mismos”.

Rodríguez Soriano explicó que los jóvenes de Colima se están capacitando y eso habla de una juventud responsable que dice lo que siente y lo que quiere.

Manifestó que es la primera vez en Colima que hay jóvenes de la Red que también son presidentas de los Comités Municipales. “Le estamos dando espacios a la juventud y espacios en donde se puedan desarrollar, queremos que se preparen y que impulsen el crecimiento del partido”.

Por su parte, el dirigente estatal de la Red de Jóvenes X México, Édgar Ceballos, dio a conocer que se llevaron a cabo dos asambleas distritales (Colima y Manzanillo), luego se generaron las relatorías de las que surgieron las propuestas que aportan la Red de Jóvenes X México rumbo a la Asamblea Nacional se expusieron.

El dirigente estatal de la Red de Jóvenes X México, señaló que solo puede haber un partido fuerte si apoya a los jóvenes y se apoya en ellos.

Finalmente, Édgar Ceballos informó que se presentaron 30 propuestas y se eligieron a los delegados, mismos que participarán con su voz y voto en la Asamblea Estatal a efectuarse el próximo 4 de julio, además de que estarán participando en la XXII Asamblea Nacional del PRI.

