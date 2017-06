Algunas veces, las rupturas en las relaciones no son precisamente porque se haya acabado el amor.

Terminar con una pareja es difícil, pero es mucho más difícil el periodo posterior en el que tienes que aprender a vivir sin la compañía de esa persona.

La mala noticia es que está comprobado científicamente que, tras una ruptura amorosa, el cerebro produce el doble de hormonas y neurotrasmisores, lo que provoca algo parecido al síndrome de abstinencia.

Te sientes más sentimental, todo te recuerda a esa persona y no dejas de pensar en los momentos felices que vivían. Todo esto puede provocar confusión y hacerte creer que sigues enamorada de tu expareja. Pero no siempre se trata de amor, sino de una “trampa” cerebral provocada por el desapego.

Para que no vivas una confusión post-ruptura, te compartimos las señales que revelan que sigues enamorada de tu ex. Éstas fueron especificadas en un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology.

Sigues sintiendo celos

El solo hecho de imaginar a tu expareja con otra persona, te produce enojo y no puedes controlar las ganas de llorar y de reclamarle que su amor ya no te pertenezca.

Ningún hombre que conozcas lo supera

Has tenido varias citas románticas con pretendientes pero no puedes dejar de compararlos con tu expareja.

Continúas al pendiente de su vida

Te conviertes en una investigadora privada y te interesa saber dónde está, qué hace y con quién lo hace.

Recuerdas constantemente lo bueno que vivieron

Si te la pasas viendo fotos viejas en las que apareces con tu expareja o no puedes dejar de pensar en todo lo bueno que vivieron, lo más probable es que sigas enamorada de él.

Lo contactas a la menor provocación

Aunque no haya necesidad de hablar con él, encuentras la forma de dirigirle la palabra o tener algún contacto.

Repasas una y otra vez los motivos de ruptura

A pesar de que hayan terminado por motivos intolerables, pones en duda si fue la mejor decisión y no ves objetivamente las cosas.

Aprende a dejarlo ir

Si pasas por varios de estos seis puntos, o todos, lo más probable es que sigas enamorada de tu ex.

Si es así, es importante que seas honesta contigo misma y valores si en verdad merece la pena retomar esa relación.

Pero no te preocupes porque esa “necesidad” de regresar a tu relación pasará en un tiempo. Para superar más rápido el proceso, lo más recomendable es participar en actividades nuevas que te ayuden a despejar la mente y a ocupar el tiempo libre.

Comentarios