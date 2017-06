Tribuna villalvarense: Elevación a ciudad

Durante el lapso de esta semana nuestra querida Villa de Álvarez conmemorará una fecha de suma importancia, el 22 de junio de 1991 se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado el decreto 146 en que el Honorable Congreso aprobara que la cabecera municipal fuese elevada a ciudad. Sueño que se volvió realidad gracias a personajes como Jerónimo Polanco Montero, alcalde de aquella época, Juan Delgado Barreda, síndico del ayuntamiento, Alfonso Rolón Michel, Ramona Carbajal Cárdenas, entre otros que se encargaron de toda la engorrosa pero necesaria tramitología para que a bien tuvieran los diputados aprobar la petición.

Un cuarto de siglo más un año han transcurrido de tan importante acontecimiento; los que somos oriundos de este bello municipio nos ha correspondido atestiguar la inimaginable en aquellos tiempos transformación que ha sufrido nuestro añorado pueblo, atrás quedaron aquellas típicas casas de adobe con teja, gente amable, calidad donde casi la totalidad nos conocíamos de por nombre o apodo al menos, añoranzas bonitas que, como dice la canción, nomás los recuerdos quedan. No me corresponde juzgar, pero creo que entrar al mundo de la globalización nos costó caro, perdimos identidad, salvo las familias que permanecen en el Centro todavía se ubican, los que no tenemos esa fortuna de cohabitar en nuestros barrios originales, que por alguna circunstancia nos desplazamos hacia alguna colonia, ni siquiera a pesar de vivir años en esa cuadra, conocemos los nombres de los vecinos.

Recuerdo y otras cosas por las mencionadas en el Decreto, se tuvieron que presentar pruebas fehacientes para que en su momento aprobaran la petición del gobierno villano en turno, o sea, tenían que mostrar que teníamos toda una chingona estructura urbana para entrar en el grupo selecto de ciudades; aquellos movieron cielo, mar y tierra para juntar los requisitos. Me gustaría preguntarles a los que aún están con vida si están arrepentidos de aquel logro “histórico”, no es echarles culpas, máxime que soy partidario que el hubiera no existe, si lo buscaron es porque pensaron en su tiempo que era lo mejor, que los subsecuentes alcaldes en su afán de ingresar dinero a las arcas municipales –o sus bolsillos- les dio por autorizar fraccionamientos y colonias a diestra y siniestra es otro boleto, es más, para no dejar a la imaginación de quienes fueron los que lucraron, les prometo que documentaré para que se den cuenta quién fue el “ganón” de aquella época, aunque sin entrarle en detalle en mi mente tengo el causante, no es muy difícil deducirlo, como dato, se siente de la clase iluminada política villalvarense.

Volviendo al tema original, haiga sido como haiga sido, se supone estamos en las grandes “ligas” al menos en papel; aunque la realidad nos ubica que no, razones, financieramente vamos para atrás, lo mismo en servicios públicos, ni hablar de seguridad, robos al por mayor, totalmente rebasados, indefensos a merced de los delincuentes. Es verdad, actualmente poseemos buenas vialidades que nos sirven de mucho para la interconectividad, tenemos avances como lo exige todo núcleo cosmopolita y muchas otras cosas que nos sirven para maldita cosa, en lo particular, añoro aquellos viejos tiempos que se acabaron por ambiciosos algunos presidentes municipales. En fin, veremos si la comuna recuerda esta efeméride, y si Yule no está ocupada con sus chamacas, algo le merece.

SABÍAS QUE…

En los tiempos de la Colonia era muy común no tener un sistema de drenaje en casa, así que la manera más práctica de deshacerse del agua puerca era tirarla por los balcones. Esta agua era el producto del aseo de los trastes, la ropa y, por supuesto, de las bacinicas. Para avisar que esta agua iba a ser arrojada y no le cayera a algún pobre incauto, se gritaba “aguas”.

TORO DE ONCE

Poco más de año y medio ha transcurrido desde que Yulenny Guylaine asumió el “poder”; la neta, dijera la chaviza, ha sido una decepción. No aventuraré si ha sido la peor presidenta municipal que hemos tenido en la historia de Villa de Álvarez, dejaré que la población califique porque también hemos tenido bastantes malitos y uno que otro rata, igual fuereños como Yulenny que buscaron el puesto como trampolín político pero nunca sintieron a La Villa como su terruño. Nombres: Yolanda Delgado y Adrián López Virgen, lo mismo acontece con esta manzanillense que llegó para servirse, un caso digno de ejemplo de prosperidad, pues ella sola, con base en los cargos públicos que ha desempeñado, bastaron para en menos de una década pasar de la humildad familiar a la bonanza, claro, no todo con base en su sueldo, gran parte a las obras que consiguió siendo diputada federal como la remodelación de la unidad deportiva de Armería, la cual llevó a cabo la constructora propiedad de su hermano, eso, sin duda dejó buenos dividendos, sino vean la mansión de interés popular con alberca, tubo y bar incluido que habita en las inmediaciones de Villas Providencia (Puebla esquina Plata). Empero eso quizás hasta lo vemos como normal con tanto político corrupto que pulula como un tal Mario Anguiano Moreno, pero lo de la Yule no termina en su desempeño como primer edil, es una persona misándrica, prepotente, pedante, con sangre de chinche, sarcástica, los que la conocen de cerca dicen que es mala leche, insoportable como patrona, por ello le han renunciado innumerables funcionarios de primer nivel. Obsesionada en proyectar como candidatas a diputadas a su hermana Paulina y a su consorte regidora Yadira Elizabeth Cruz Anguiano; nadie le encuentra su lado positivo, pareciera que este tema es su preocupación, sino lo logra, le toca recámara sola. Pobre mi Villa, pero es por quien se votó en las elecciones pasadas, no queda otra que apechugar el resto del trienio. La moraleja, conciudadanos, es checar bien a quién hay que apoyar en 2018, por el momento existen dos que tres tiradores, tenemos tiempo para valorar su trayectoria, comportamiento familiar porque luego salen con que son desobligados con sus hijos –verdad Javiercillo-, mucho cuidado amigo villalvarense.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios