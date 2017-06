Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Más del Congreso Nacional de Asociaciones 2017

Una vez más, a través de un medio extranjero -The New York Times-, nos enteramos de algo indebido del gobierno mexicano: compró a NSO Group un sistema para espiar, “Pegasus”, muy caro -500 mil dólares, la instalación, y 65 mil dólares por cada dispositivo intervenido- que se infiltra en dispositivos inteligentes para monitorear llamadas, mensajes de texto, contactos, correos electrónicos y calendarios, pudiendo incluso utilizar el micrófono y la cámara, sistema que solo se vende a gobiernos que deben comprometerse a utilizarlos únicamente para intervenir los dispositivos de terroristas, grupos de criminales y narcotraficantes, pero que se ha utilizado en México para espiar a comunicadores como Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui; activistas y defensores de derechos humanos como Juan Pardinas, y a líderes de partidos de oposición. Peña Nieto, sin negar la noticia, dijo que no había pruebas y, después, que no se han afectado las vidas de nadie; su gobierno inició una investigación a través de la PGR, pero si Peña Nieto autorizó dicho sistema, una dependencia que opera bajo sus órdenes, ¿lo podrá encontrar culpable? ¡Qué mal las prioridades del gobierno, que cuando los asesinatos violentos han sido los más altos desde que hay registros, su prioridad sea espiar a ciudadanos que pueden criticarlo!

En el Congreso Nacional de Asociaciones, Néstor Islava terminó su plática citando a Arthur Schopenhauer: “El cambio es la única cosa inmutable.” Jorge Ávila Méndez, habló sobre redes sociales: en 2006 20.2 millones de personas usamos internet en México, y en el 2016 fuimos ya 70 millones (incrementándose cada año), 63 % de la población con más de seis años, a pesar de que el internet es elitista, ya que hay que saber leer y escribir, tener acceso a internet y contar con un dispositivo, que el más barato es el teléfono inteligente que resulta movible, analizable, explorable y mucho más rápido. Para que haya redes sociales, se requiere interactuar, contar con una relación primaria a través de la interacción. Hay que tener en las organizaciones alguien que sepa de redes.

En un speed talk –conferencia breve-, sobre negociación, Rafael González, director general de Train México, comentó que magia es lograr algo que no responde a los principios lógicos y que hay que intentarla en las negociaciones, que se preparan con un cálculo lógico, pero todo tiene un valor asignado y relativo, y si alguien asignó una cifra, también alguien la puede cambiar, así por ejemplo un billete de $20.00 puede tener un valor de $1.60 que cuesta su fabricación, sin embargo se le asigna el valor de 20 pesos, pare si la persona a la que se lo entregó no le asigna ningún valor, ese billete no le sirve. A todo se le puede asignar un valor menor o mayor, y el valor real es el valor percibido, por eso en Starbox se paga por un café el triple de lo que cuesta en otros lugares. Hay tres aspectos para que se eleve el valor percibido de una propuesta: 1) Enfatizar el valor evidente, como en un anuncio de agua se mencione que quita la sed; 2) El valor i: interno, invisible, implícito e inherente, presentando historias de éxito; y 3) El valor de posibilidades, que se da, por ejemplo en un seguro contra accidentes.

Alejandra Sánchez Casanova, presidenta de Monterrey Interactive Media & Entertainment, citó a Klaus Schwab: “No cambiará lo que estamos haciendo, si cambiamos nosotros mismos”. Las metodologías modernas se hacen con conceptos de principios de los 70. Se sabe qué hacer pero no por dónde empezar. Hay que sobrellevar las barreras y obstáculos colocados por los impacientes que quieren mantener el status quo y estar conscientes de su resistencia al cambio. Ofreció cinco “tips” para la innovación: 1. Incentivar la creación de redes, para intercambiar habilidades, experiencias y conocimientos; 2. Aprender que tenemos que cambiar de dirección de vez en cuando; 3. Quitar las piedras del camino de líderes innovadores; 4. Integrar a cada persona y confiar en ella; y 5. Tomar tiempo para analizar, ya que un innovador construye a partir de las oportunidades que observa.

