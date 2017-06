Sociedad del conocimiento: ¿Publicidad o chayotazo?

A fines de la semana pasada circuló en diversos medios la inversión que el Gobierno del Estado hace en Comunicación. Para muchos fue una sorpresa, para otros un insulto, para quienes formamos parte de dar a conocer el acontecer diario de Colima es una cuestión normal, la única novedad es que, la administración de Nacho Peralta, tal como ha sido su característica, demuestra transparencia y honestidad en el rubro del dinero.

Está registrado que a nivel internacional y nacional, por lo tanto, Colima no puede ser la excepción. El estado paga publicidad en diversos medios de comunicación para difundir mensajes a la población de obras, información sobre programas, alertas sobre epidemias o prevención de enfermedades, incluso para manifestar empatía por parte del Gobernador en fechas que son necesarias para que la sociedad sienta la presencia de la autoridad y su apoyo.

El Gobierno del Estado está obligado a promocionar a la entidad, la única forma es a través de la prensa, radio o televisión, incluso algunas páginas web que han mostrado seriedad, por lo tanto esta información no debiera cuestionarse. En diversos sitios fue ampliamente comentada la información del gasto, con lo que salen a relucir que algunos no solo son beneficiados por la administración estatal, sino que son los mismos que sangran a más de un secretario o secretaria.

La población ante esta situación precisa que sería oportuno que Comunicación Social aprovechara para sacarlos de la lista, la principal, razones sobran: van a las dependencias por abonos, cobran esa coordinación y fundamentalmente la sociedad tiene bien identificados a los chayoteros, ya ni siquiera se entretienen a mirar lo que escriben o publican, por lo tanto es dinero tirado.

PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO

Antes que todo hay que felicitar a quienes lo obtuvieron y se los van a dar, independientemente de la forma en que hayan sido acreedores a la misma, más es lamentable que este reconocimiento hoy este envuelto en una serie de cuestionamientos, asimismo es triste ver que el rubro análisis político, haya quedado sin candidato, pese a que haya habido participantes.

Es loable, en este punto, la voluntad política del diputado Luis Ladino para que ésta no quedara desierta, mas no fue apoyado por los demás legisladores. Lo grave de la situación de este año, en varias categorías se habla de manipulación, por citar, ya es de conocimiento popular en espacios de charlas de periodistas que cierto homenajeado fue recomendado por un líder de la burocracia estatal y por los legisladores del PAN. Inclusive hay quienes afirman que algunos que figuraron como jurado están molestos por anteponerse los intereses políticos a los verdaderos fines con los que fueron convocados tanto ellos como quienes fueron propuestos.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Desde hace meses la Secretaria de Movilidad enfrenta serios problemas con algunos transportistas, todo a raíz de que tocó poderes que se consideraban en ese medio intocables, en el argot se señala que si lo iba a llevar a cabo cuando expuso la lista de quienes contaban con un derecho de taxi, debió haberlos liquidado bien, no solo algunos, estos últimos, con otros que sintieron pisadas en su techo, han armado en contra de Gisela toda una estrategia para excluirla de cualquier negociación o proyecto de modernización del parque vehicular.

El Gobernador la ha sostenido, el costo es alto para la población: ausencia de transporte, en especial el urbano, principalmente los domingos; unidades en condiciones reprobables; violaciones a las leyes de vialidad por parte de choferes del servicio público sin que nadie diga nada, inclusive ya imitados por otros conductores que no respetan el reglamento, ejemplo se puede mirar en todos lados, básicamente en los semáforos de San Francisco y María Isabel.

