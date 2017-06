Dejan a Coalatilla sin servicio médico

Infoecos/Armería

Habitantes de la población de Coalatilla denunciaron la falta de servicio médico y pese a que ya han presentado por escrito la falta de este servicio tanto al ayuntamiento como a la Secretaría de Salud, aún siguen sin el servicio.

María Felícitas Salazar Ávalos, vecina de la localidad, dijo que desde el mes de octubre no tienen doctor de base. “La doctora se fue en octubre y tenía escasamente dos meses de haber llegado y se fue a causa de un susto, ya que se metieron al Centro de Salud cuando ella no estaba y simplemente se fue. No se le hizo nada, no se le amenazó, simplemente se asustó. Es una falta de ética de un médico dejar una comunidad, no le importó la salud de la comunidad”, aseveró.

La denunciante dijo que solicitan un médico que atienda a la población las 24 horas, “ya que ha habido personas a quienes les ha picado un alacrán, inclusive personas que bajan de La Atravesada y tienen que irse hasta Armería o Tecomán para ser atendidos”.

“Ya se han hecho oficios de parte del comité del Centro de Salud, donde se le ha pedido el presidente municipal que se gestione un médico, pero se ha hecho caso omiso y la propia Secretaría de Salud ha dicho que no hay doctores ni pasantes. Entonces que quiere decir, que no les importa la salud de los habitantes de Coalatilla, en realidad sí necesitamos un doctor, somos la comunidad más olvidada”.

Sin embargo, Salazar Ávalos se dijo confiada, pues ya vienen las elecciones “y ahora sí medio mundo va a voltear a vernos, y es que nada más en tiempo de campaña conocen a Coalatilla y nada más ganan y ni por aquí pasan”, reclamó.

