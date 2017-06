Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

NOMBRAMIENTOS. Con base en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica, el rector José Eduardo Hernández Nava entregó cuatro nombramientos en diversas áreas. El líder de los universitarios nombró a Juan Reyes Gómez como director de la Facultad de Ciencias; a Verónica Judith Rodríguez Sanmiguel, directora general de Radio Universitaria; a Octavio Enrique del Toro Morentín, director de Patrimonio Universitario, y a Roberto Ibarra García, como director administrativo del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (Cedefu). A los funcionarios recién nombrados el rector les pidió “entrega y pasión para llevar a cabo las responsabilidades que están adquiriendo a partir de este día. Sé que pondrán todo lo que está de su parte para sacar adelante los trabajos que tenemos dentro de la institución”. Puntualizó que “estos cambios responden a la necesidad que tiene la institución de adaptarse a las circunstancias y exigencias que pide nuestro contexto actual”. Cada día, en todos los campus y en cada una de las vertientes del quehacer institucional, se acredita el liderazgo fuerte, democrático y visionario de un rector que ha fortalecido a la casa de estudios, a la vanguardia entre las instituciones de educación superior del país. REFORESTAR Y ECOLOGÍA. Como una muestra del compromiso gubernamental por la defensa de la ecología y el medio ambiente, este domingo el Gobierno del Estado y diversos grupos sociales y familias, liderados por la Secretaría de Desarrollo Rural que encabeza Agustín Morales, plantaron dos mil 500 árboles de diversas especies en las inmediaciones de la Laguna de Carrizalillos, seriamente amenazada por la disminución de los mantos acuíferos, lo que produjo su desecación hace algunas semanas, lo que causó alarma social y desató una serie de acciones positivas para rehabilitar este vaso lacustre al norte del estado, como lo es el reencauzamiento de los vertederos naturales para que durante la temporada de lluvias la laguna pueda recuperar sus niveles habituales. Se plantaron especies de tepehuajes, casuarinas, parotas, higueras, guayabos, entre otras, con el apoyo del vivero del Gobierno del Estado y el gerente estatal de la Conafor, David Rodríguez Brizuela, el presidente municipal de Comala, Salomón Salazar, la diputada Juana Andrés, personal del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ejidatarios de Comala, así como ciudadanos preocupados y ocupados por el entorno. Respecto a los problemas derivados del cambio climático, vale la pena reflexionar en torno a los conceptos vertidos sobre el agro colimense, de un texto de Marco Antonio Chavira Orozco, en el último número de la revista Enfoque, en el que señala los problemas relacionados con el agua y los problemas de plagas y hierbas para la agricultura colimense a cielo abierto que es el 99 % en Colima. Es un tema que vale la pena reflexionar. FALTÓ CONVOCATORIA. En los círculos políticos se comenta que faltó capacidad de convocatoria en la pretendida marcha contra la inseguridad por parte de las organizaciones patronales y que quedó solo en un pequeño mitin de no más de 50 personas en la glorieta del Rey Colimán. No mostraron músculo político y la sociedad no acudió. En realidad el tema de la inseguridad es un tema que nos debe ocupar a todos, pero se debe construir una alianza con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, ya que es un tema tan demandante y tan complejo que reclama de la participación de todos los estamentos sociales y del gobierno, dada su grave magnitud que preocupa a las familias. CRISIS DE VALORES. Al reunirse con los integrantes del Parlamento y Consejo Ciudadano 100 por Colima, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, expresó que “la violencia y los índices delictivos están ocurriendo en todo el país y Colima no es una ínsula. Tenemos los mismos problemas que existen en otro estados de la República, y nosotros estamos trabajando para resolver lo nuestro”, y precisó que “si Colima ocupa los primeros lugares no es porque sea el más violento, sino que por ser el menos poblado del país, como la tasa se basa por cada cien mil habitantes. Un solo hecho basta para que se dispare la incidencia”. Destacó que “gran parte del problema es que se han roto los valores y existe una crisis en muchas familias que han dejado de lado su responsabilidad y tratan de transferirla al Gobierno del Estado”, y reconoció que las drogas son detonantes de diversos delitos en las colonias y en el seno familiar; el 80 % de los robos a casa- habitación son menores de cinco mil pesos, “eso significa que son problemas ligados a adicciones”, acotó el funcionario. Estuvieron presentes en este encuentro y valioso intercambio de opiniones, por 100 por Colima: Teresa Santa Ana Blake, Vianey Amezcua Barajas, Mario Cárdenas, Jesús Muñiz, Miguel Ceballos, entre otros. Asimismo estuvieron presentes el procurador general de Justicia, José Guadalupe Franco Escobar, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gabriel Verduzco Rodríguez.

