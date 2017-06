Nacido sin alas: Los verdugos de la patria

De la voz de genios e hipócritas se ha escuchado la palabra “patria”, y en el contraste de intenciones con que se le evoca, se le ha malentendido. Una patria no es solo un país o un Estado porque va mucho más allá de una expresión geográfica o una forma de equilibrio político. La patria es un auténtico sincronismo de espíritus que prolifera cuando las naciones se constituyen y cuando se renuevan.

Sea por deseo de libertad, por crisis de consolidación institucional o por vehemencia de crecimiento, lo cierto es que en determinados momentos las pasiones y los idealismos de un pueblo se exaltan y dan a luz a una patria. Misma patria que desfallece en largas intercadencias de amodorramiento y apatía, cual caballería de encebadamiento, solo para volver a germinar en otra época. Carente de caso en el que los ideales trabajen con ritmo continuo la evolución de una comunidad, la historia da fe de ciclos del día y de la noche en los corazones humanos, de primavera y de otoño, de vigor y de endeblez, de patrias y de territorios.

Es justo en estos episodios de letargo en donde los mediocres y embusteros encuentran un clima óptimo; uno tiránico cuyo viento susurra: “Nivelarse o sucumbir”. Se niegan las virtudes, se renuncia a las grandezas y se rapta a la patria. Los manejos administrativos son disputados por las facciones mientras se silencia al que protesta invitándolo al festín. Buenas intenciones se proclaman y se mienten, mientras cada hombre le pone un precio a su complicidad, regularmente un empleo o un ornamento, o incluso la regala por desinterés o ignorancia. Y aunque pareciera increíble, los gobernantes no crean ese estado, lo representan. Si ellos son el hombre encapuchado, los hombres que sacrifican sus aspiraciones por sus apetitos son el hacha con el que se intenta decapitar a la patria.

Verdugo de la patria es todo aquel que se deja influenciar por las miserias morales, culpando a los demás de los problemas que asolan a su país sin reconocer su propia responsabilidad, o, peor aún, sin aceptar su compromiso de solucionarlos. Verdugo es todo aquel que olvida cómo amar a la patria, viviendo de ella sin trabajar para ella.

Pero lo cierto, estimado lector, es que ningún verdugo puede en verdad dar muerte a la patria. La patria podrá tener intermitencias pero jamás tendrá lápida. Y no es precisamente la glorificación del pasado lo que da fortaleza de nueva cuenta a la patria, sino la siembra del porvenir que vuelve a unificar a un ritmo unísono los corazones de los conciudadanos. Es una disposición para el esfuerzo y el sacrificio, una simultaneidad en el amor y en la entrega, una unidad en las aspiraciones de grandeza lo que devuelve el rubor al rostro de la patria.

Hasta este punto se podría llegar a pensar que es justificable una agresividad que lacere el mismo sentimiento de otras nacionalidades en aras de la regeneración de la propia patria. Pero nada es más alejado de la realidad. Quienes así lo crean y lo practiquen desgraciadamente también terminarán siendo verdugos. No hay manera más baja de amar a la patria que odiando a las de los demás, como si éstas no fueran capaces de encender con la misma nobleza los corazones de sus hijos. El patriotismo no debe de ser una envidia colectiva, sino una emulación loable para que la propia nación ascienda a las virtudes ejemplares de otras.

El remedio para una crisis de mediocridad no es la admiración exagerada del pasado sino la construcción honrada del futuro. El precepto para la paz entre las patrias es el anhelo de la dignificación nacional como fe de la dignificación humana y no como otra cosa. Dichoso aquel que ama a su patria de esta manera, pues solo él sabe extender su horizonte afectivo hasta la verdad y la humanidad.

