A media semana: Moto-taxis

Finalmente hicieron lo que el viento a Juárez las advertencias y mensajes que lanzaran tanto la titular de Movilidad, Gisela Méndez, y el diputado “dependiente” Javier Ceballos al alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, pues el munícipe amparado en el 115 constitucional a ambos dos los mandó a freír espárragos y el fin de semana pasado realizó las pruebas piloto de las famosas rutas comunitarias y se dijo complacido por los resultados, por lo que es muy seguro, por sus pantalones, que cualquier día de estos arranque oficialmente su cacareado servicio de transporte económico, el cual, aseveró, la ciudadanía está más que contenta, es más, todavía se dio el lujo de amenazarlos diciendo que si le ponen trabas se irá a otro estado a emplacar las unidades. Señores legisladores, hagan respetar la ley, basta de puras declaraciones chicharroneras, sino al rato cualquier presidente se va a envalentonar y no podrán poner el alto con riesgo a que terminaremos en una anarquía nunca antes vista. Imagínense si funciona el colectivo, al rato en qué se las van a ver para quitarlos. Rafa es muy hábil con la boca, seguro mínimo les echará el pueblo encima, además ya advirtió que ni se meta Movilidad a su municipio; está presto como la canción de hijo desobediente, echando mano a sus fierros como queriendo pelear.

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 2016

Interesantes los últimos datos que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tras la reciente encuesta realizada; por ejemplo, en México hay 32.9 millones de hogares, mientras que la población estimada es de 123.3 millones de personas, 51.4 % son mujeres y 48.6 %son hombres, la edad promedio del jefe del hogar asciende a 48.7 años, y en 27.3% de los hogares la jefatura corresponde a una mujer. Del total de esta población, 23.2 % reside en localidades rurales y 76.8 % en urbanas; el tamaño promedio del hogar es de 3.7 integrantes y el 89.4 % son hogares de tipo familiar; el grupo de población de tres a 30 años se estima en 60.5 millones de personas y, de ellas, el 58.4 % asiste a la escuela. Una de cada cinco mujeres indicaron no estudiar por motivos de matrimonio, unión, embarazo o el nacimiento de un hijo.

PARA CERRAR

Un acierto de la PGJE al detener al implicado del robo de cheques de la Secretaría de Cultura que asciende a 1.3 millones de pesos, sin embargo, creo que faltaron ser más explícitos y no solo quedar en el escueto y frío boletín de prensa que enviaron a los medios de comunicación, donde solo informan sobre la aprehensión de una persona que cometió fraude, empero no ofrecen mayores detalles de quién y cómo se dio el desfalco, falta, y queremos saber si existen más inculpados, por lógica es de suponer que al menos más de uno tiene responsabilidad, si no de complicidad, al menos por omisión, por lo que debe haber castigos ejemplares para que no se vuelva a repetir en cualesquiera otra dependencia… Suenan fuertes los rumores que próximamente habrá relevo en el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, no sabemos, ni aseguramos si tiene los días contados Francisco Javier Cataño Suárez, pero la mera verdad, el contralmirante no ha correspondido para nada la confianza que le depositó el gobernador José Ignacio Peralta; cero resultados positivos desde que asumió el cargo en la primera quincena de agosto del año pasado, al contrario, actualmente tiene a Colima sumida en una crisis de inseguridad, y a como pintan las cosas, este mes de junio sin duda será el más violento que se tenga memoria en la historia del estado. Estos terroríficos datos no le han merecido implementar estrategias, trabajos de inteligencia, operativos, no se mira nada novedoso, pareciera que estuviéramos como hace dos décadas. Ni cómo defenderlo, los números lo evidencian. Seguramente conservaremos el nada honroso primer lugar nacional en homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Por otro lado, tampoco es sano estarlos moviendo a cada rato, pero los asesinatos un día sí y el otro también mínimo es para analizarlo, algunos se pronuncian que de darse el cambio Nacho se decida por una persona local, sin embargo no debe ser requisito, es cierto que los dos últimos han sido fuereños y no han dado el ancho, pero aquí de lo que se trata es poner al frente a una persona con experiencia, no importa siquiera que no fuese mexicano, solo que, por ser una entidad pequeña, supongo que el sueldo no les será atractivo y más por lo “caliente” que están las cosas, ahí es donde debe entrar la sapiencia de JIPS… Si Javier Duarte se declaró inocente en Panamá, luego entonces habrá mínimo que retirar la glorieta del “charro” para en su lugar colocar la escultura de Mario Anguiano… Parece que se extinguieron como dinosaurios los comentaristas políticos aplaudidores del ex delegado estatal del ISSSTE, Guillermo Villa Godínez. Dónde están aquellos que no se cansaban de escribir que el doctor era lo mejor que había tenido la dependencia, la misma que, según los mismos, catapultó a los primeros lugares del mundo mundial; claro, están desaparecidos, como ya se les acabó el presupuesto. Su última intentona nominal les falló al tratar de calzarlo a fuerzas en la Secretaría de Salud del Gobierno estatal. Pobres, andan llora que llora buscando nuevos proyecto$… Lucha intestinal la que se lleva a cabo al interior de Morena. Fiel a su formación castrense el general Francisco Gallardo le ha mandado el batallón completo a Indira Vizcaíno Silva; no es para menos. Se disputan la repartición de las primeras posiciones de las candidaturas plurinominales, que es lo seguro aunque pierda AMLO la Presidencia, ¡pamplinas!, eso del proyecto de nación del Peje, no pueden ocultar su ambición personal… Listo para sacrificarse por el bien de los villalvarenses se declaró el tribuno Javier Ceballos Galindo, dijo que lo hará de manera independiente, primero parece que el camaleónico político entendió que el favor ya se lo pagaron y no tendrá cabida en el PRI, donde al parecer la candidatura tiene nombre y apellido: Héctor Magaña Lara; segundo, se terminó el encanto de vender una gente sencilla y noble, por lo que tiene que luchar desde ahora para llegar a regidor.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“En estos tiempos es posible ver a muchas mujeres comportándose como hombres, pero muy pocas como caballeros.” Susana Cella.

“Nada se puede hacer con el pasado… mirar por el retrovisor hace que perdamos de vista lo que está al frente.” Pilo Luna.

“Al final, de lo que realmente nos arrepentimos es de las oportunidades que dejamos pasar.” Denisse Rivera.

