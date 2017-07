Baúles: Los premios a periodistas

En mi entrega anterior de Baúles comenté, en la última sección, que “periodismo es periodismo”, en alusión al Premio Estatal de Periodismo 2017 que sería entregado este martes reciente en la sede del Congreso del Estado.

Mi comentario no tendría más allá de la relevancia anecdótica de lo que uno publica diariamente, lo mismo en medios impresos, como en estas páginas que solidariamente me abre Ecos de la Costa, que en redes sociales, de no ser porque algunos duendes me brincaron por inbox del Facebook, cuestionándome que, si he sido vertical en cuestionar a las administraciones estatales priistas, cómo es que, al decir “periodismo es periodismo”, estaba validando que el gobierno actual premiara a periodistas.

Vayamos por partes. De acuerdo con lo publicado en diversos medios, por supuesto que hubo un aval del aparato gubernamental para quienes accedieron a dicho reconocimiento. Sin embargo, más allá de amistad o estima que un servidor guardo hacia la mayoría de quienes acudieron a recibir tal distinción, nuestro deber ciudadano nos indicaría que estos periodistas, de nota y análisis, en todos los subgéneros periodísticos, ahí reunidos, están representando una labor diaria en la que ellos, y quienes no han sido tomados en cuenta, adquieren mayor dimensión en el contexto del Colima violento que se agudizó en los dos últimos años.

Conozco casi a todas y todos los periodistas que fueron apapachados el martes por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Ellos, y quienes no han merecido reconocimiento alguno, más allá de su vida familiar y privada, como cualquier colimense, todos los días se entregan a una labor ingrata, con bajos sueldos, condiciones laborales adversas y, sobre todo, con un escenario social actual realmente preocupante, donde la violencia se enseñorea por toda la pequeña geografía colimota. Y, hasta ahora, no obstante el miedo, que cunde por todas partes, leo y veo que han sostenido en alto la guardia de informar del acontecer diario, tanto los premiados como los no premiados.

Frente a nuestra incierta panorámica colimense, en la que las autoridades estatales y municipales se han visto limitadas en resolver los problemas de la población, sea por incapacidad o falta de voluntad, merece mención la reciente integración de una comisión responsable de esta labor periodística, en cumplimiento a una normatividad que obliga a todas las entidades federativas. No espero gran cosa de una mayoría que fue enviada ahí a ocupar espacios meramente burocráticos, pero alienta que al frente de tal comisión estén Juan Carlos Flores y Arnoldo Delgadillo, presidente y secretario, que pertenecen a una nueva generación de comunicadores con una visión muy clara del compromiso social del periodismo.

En su libro Periodismo bajo censura, editado el año pasado, el colimense corresponsal de Proceso, Pedro Zamora, retoma una serie de obstáculos a los que se ven sometidos periodistas y medios, por el simple “prurito” de la crítica a quienes están al frente de los gobiernos de todos los niveles, recordando, entre otros eventos para la historia y la anécdota de nuestro tragicómico México, aquella frase lopezportillesca de “no les pago para que me peguen”. Y en el hoy colimote no es la excepción: por supuesto que persiste el criterio de políticos que deciden a qué medios no se les debe contratar espacios de difusión gubernamental, por el “prurito” precitado.

Carlos Monsiváis, referente obligado del periodismo de análisis y crónica, siempre insistió en que vale más que abunde la información y la crítica, en lugar de censura, represión y autorrepresión, pues finalmente el silencio es lo que termina matándonos.

Condición humana es caer en la tentación de hacerse cómplice de quienes rehúyen la responsabilidad de dirigir los gobiernos con base en la transparencia, la honradez y la toma justa de decisiones, ayudándoles, si no lo hicieren así, con silencio cómplice y automordaza. En este Colima no hay excusa que valga para ello.

Nuestro terruño, como nunca en su historia, lleva padeciendo una grave situación de violencia, del 2008 a la fecha; de éstos, los dos últimos años han sido la pesadilla que nadie, en su sano juicio, hubiera imaginado hace 10 años. Precisamente, a un genio de la burocracia, en el sexenio estatal anterior, se le ocurrió tirar línea para que no se hablara de la violencia; pero no le funcionó.

Premiar o no premiar, desde las esferas del gobierno, no cambia las condiciones de violencia ni pone mordaza a los periodistas que informan y analizan la realidad local, todos los días. No es para tanto, pues, para desgarrarse las vestiduras porque haya premios. El compromiso y el deber lo lleva cada quien en su conciencia y en su voluntad de encarar las cosas en el contexto que le toca vivir.

Y el contexto de Colima, el de ahora, con un primer lugar nacional de violencia, es la prueba de fuego para premiados y para quienes no lo fueron. Con esta rifa del tigre, me atrevo a decir que son afortunados los segundos.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

COMENTARIO FUTBOLERO. Si el balón es redondo, cada juego es una historia nueva que no necesariamente la cuentan las estrellas. ¿O no, Cristiano Ronaldo? Chile, a la final de la Confederaciones.

INDIGNADOS. El masivo sepelio de un señor de nombre Plutarco, y de su sobrino, en Armería, levantados y, días después, encontrados sin vida, es la medida del sentir colimense sobre este problema de violencia que no es atendido debidamente por las autoridades. En este mismo contexto, se le extraña a la niña Naomi, de Tecomán.

