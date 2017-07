Muchas profesiones y poco mercado laboral

Es muy común que en el estado de Colima se abran universidades pequeñas y grandes que ofrecen una gran cantidad de carreras, entre ellas: licenciatura en derecho, medicina, arquitectura, comercio internacional, mercadotecnia, contaduría pública, administración y muchas otras. Las universidades tienen una gran demanda, pero no se han querido dar cuenta que los alumnos, cuando egresan, tienen muchas dificultades para trabajar en el área que se graduaron; hay un enorme índice de falta de empleo y por muchas razones no logran acomodarse en la vida productiva, y esto, por supuesto, genera una gran frustración en los egresados.

Este tema me viene a recordar una serie de demandas que han iniciado egresados de una veintena de universidades en los Estados Unidos de América en contra de las instituciones educativas en las que estudiaron, por hacerles creer falsas expectativas en el sentido de que al terminar sus estudios se suponía que no tendrían dificultades para acomodarse en un trabajo bien remunerado, pero la realidad fue que al salir sus carreras no hubo condiciones reales de trabajo, y el reclamo es porque estas instituciones no previeron esas dificultades, y los egresados lo consideran como un fraude, como un engaño. Ellos dicen que estas instituciones, para poder ofertar una carrera, deben estudiar con responsabilidad y ética el campo de trabajo que sus universitarios tendrán una vez que terminen sus estudios, es una cuestión de responsabilidad oficial de las universidades; no pueden estar sacando generaciones de alumnos única y exclusivamente por cuestiones meramente económicas, sino que tienen un compromiso moral y educativo, que los conocimientos adquiridos en el aula los puedan poner en práctica en un campo de trabajo real que existe en su estado o su país.

Pareciera que esto es una utopía, (lo que sucede en México) pero el sistema educativo en nuestro país no tiene la costumbre de investigar cuál será el campo de trabajo de sus egresados; si existe viabilidad posible para éstos una vez que egresen tengan trabajo. Parece ser que lo único que les interesa tanto a las escuelas públicas como a las privadas es impartir educación, formar profesionistas y que éstos se rasquen con sus propias uñas para conseguir un empleo o un autoempleo; esa no es una responsabilidad ética de estas instituciones, más aún el Estado también tiene la responsabilidad de coadyuvar con las instituciones para que los egresados tengan trabajo al finalizar sus carreras.

En México contamos con el derecho humano a la educación, lo anterior significa que toda persona tiene el derecho de ir a las instituciones educativas a fin de prepararse y algún día obtener un título profesional que le ayude para desarrollarse laboralmente. Si analizamos este derecho a fondo, el Estado mexicano también está obligado a crear las condiciones necesarias para que todo profesionista tenga reales oportunidades de tener un empleo o generar condiciones para ejercer su profesión libre; dejarle al profesionista que lo consiga sin la orientación del Estado es una falta de responsabilidad, tanto del Estado como de las instituciones educativas; esta omisión viola su derecho fundamental a la educación, en un sentido completo y amplio, que de darse las condiciones, en un tiempo muy lejano, podríamos ver también cómo organizaciones de profesionistas demandarán al Estado y a las instituciones educativas para que inviertan más e investiguen la mejor manera para que sus egresados tengan buenas y reales oportunidades de trabajo.

Actualmente vemos a abogados de las distintas universidades como contadores, arquitectos, y otros haciendo cualquier otra función menos por la que se titularon, y a las instituciones educativas que los licenciaron y al Estado pareciera ser que eso no les interesa; eso no debe continuar así. Es importante que el sistema educativo garantice de mejor manera el campo laboral a sus egresados, para que éstos no vean perdido el esfuerzo de haber terminado una carrera profesional y que al finalizar no tengan dónde trabajar. Ojalá el Estado y las instituciones educativas que tenemos en Colima reflexionen al respecto y se preocupen más por sus egresados.

