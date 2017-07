Sociedad del conocimiento: Insúa, Colima; Cruz, La Villa

A menos de un año de las elecciones de junio del 2018, el espectro de quienes pueden entrar a competir comienza a despejarse, hay quienes ya por completo dejaron de participar, otros aceleran su vehículo, finalmente hay quienes, como excelentes políticos, esperan. Cada uno de los ya encarrilados aprovecha presupuestos y estructuras a las que pertenecen, unos con más poder que otros.

Javier Ceballos dejó de trabajar en los seccionales de Villa de Álvarez, cedió el trabajo al diputado Magaña, quien, al parecer, contará con el respaldo gubernamental y priista para encabezar la fórmula a la alcaldía, quedando demostrado que el legislador independiente pactó su futuro: cuando termine como diputado, estará encaminado a irse como funcionario.

En Villa de Álvarez, pese a la mala actuación de Yulenny Cortés, Acción Nacional tiene posibilidades de continuar manteniendo la Presidencia Municipal, si es que no se interponen en que el candidato sea Felipe Cruz, quien no solo está demostrando poder de convocatoria, sino inclusive cuenta con más apoyo ciudadano que cualquiera de lo que posiblemente mande el PRI.

En la capital del estado el mejor posicionado es Héctor Insúa, el actual alcalde, tipo con poca sensibilidad, está por arriba de cualquier otro aspirante, el único que podría hacerle mella, siempre y cuando lograra la unidad de la izquierda, es Leoncio Morán.

Nicolás Contreras, señala la vox populi, nunca podrá gozar de esa ola que le permitió obtener la diputación, varios factores están en su contra: dejó de tener un discurso hacia el pueblo; ha cedido a intereses particulares; el priismo, ese de voto duro, no lo apoyará si es que no proviene de sus filas; el CDM del PRI prácticamente muerto, al igual que la mayoría de sus seccionales; opacados los líderes priistas en el municipio.

En Armería, Comala, Ixtlahuacán y Minatitlán lo seguirán obteniendo las familias que tienen el poder económico y social de estos lugares, sin importar siglas, solamente las relaciones, la amistad y la familiaridad. En Tecomán seguirá gobernando seguramente el PAN, Lupillo no lo ha hecho mal; el priismo sigue igual de hundido y cada día se van más abajo, son los mismos que tienen al municipio empobrecido, como dice el refrán, de tal palo es la astilla, con referencia a los supuestos nuevos cuadros.

Manzanillo, si Acción Nacional logra mantener la unidad, con la ayuda de los priistas y de los militantes del Verde Ecologista que encabeza Mariano Trillo, logran mantener la alcaldía, Virgilio no dejará de ser solo un sueño. Finalmente Cuauhtémoc, será interesante cómo la izquierda encabezada por Indira Vizcaíno peleará la alcaldía al PAN; el PRI en este lugar ya pasó sus mejores momentos, difícilmente podrán ser opción política. Inclusive el actual diputado de este distrito, en su promoción por la Presidencia, se le olvida que la diputación que hoy ostenta se la debe más a los habitantes de Villa de Álvarez que a su tierra, dejando en el olvido a las colonias del norte de La Villa.

Dos hechos concretos que se darán: el primero, es visto que Nacho Peralta solo dará importancia a los comicios para que haya legalidad y transparencia, su compromiso será con las instituciones y la voluntad del pueblo, no se va a comprometer más allá; tampoco evitará que si alguien esté interesado participe, cumplirá con su partido y con el Presidente de la República como un profesional, pero no caerá en la trampa que su opositor principal le está tendiendo y construyendo.

Para despedirme. Tanto Nacho Peralta como Mario Anguiano jugarán cartas, el primero de manera inteligente y sin apasionamiento; el ex, con sabiduría pero trae facturas, heridas que cobrará. Los enemigos de Arnoldo Ochoa no hallan cómo quitarlo, estorba a sus intereses; lamentable que no valoren al Profesor.

Comentarios