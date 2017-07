Aceptó, y ahora ¿qué sigue? 

Hace unos días Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá, tomó la decisión de negarse a ser extraditado y enfrentar el procedimiento para evitar su regreso a México. Ahora correspondió el turno a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien en esta primera parte, correspondiente a la solicitud de extradición por la imputación de delitos del fuero local (delitos competencia de las autoridades veracruzanas), ante las autoridades judiciales de Guatemala, decidió allanarse a tal petición del estado mexicano.

Así, durante la audiencia, se notó a un Javier Duarte sonriente, confiado y bromista, quien manifestó, después de reiterar que se allanaba a la petición de extradición, que la actual administración de Veracruz lo acusa de hacer uso de recursos del erario público, así como hacer tráfico de influencias cuando ya no era funcionario. De igual forma, agregó que la acusación que también se le hacía por un depósito de 220 millones de pesos, había sido de una cuenta del Gobierno del estado a otra cuenta del mismo gobierno.

Debe advertirse que el hecho de que Duarte aceptara su extradición, hasta el momento, no se traduce en que será enviado a México, ya que aún le espera una audiencia más, misma que se encuentra programada para el próximo día 4 de julio, en donde se le informará sobre la solicitud de extradición del gobierno mexicano, pero ahora por delitos del orden federal.

Si en la próxima audiencia (4 de julio), Javier Duarte acepta también su extradición, aplicará el supuesto del artículo décimo del Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala, el cual establece que si la persona reclamada acepta voluntariamente ser extraditada, la parte requerida deberá entregarla inmediatamente a la parte requirente y ponerla a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Ahora bien, si no acepta ser extraditado por los delitos del orden federal, Javier Duarte permanecerá en Guatemala a enfrentar el procedimiento de extradición y, en su caso, los medios de impugnación que sean procedentes y que haga valer, en donde México deberá acreditar que no se actualiza alguna de las causales que se establecen en los artículos quinto y sexto del Tratado, para la negación de la entrega por parte de Guatemala. La carga de la prueba de la no actualización de las causales de negativa de extradición, la tendrá el gobierno mexicano, ya que Guatemala, desde hace varios años, al igual que nuestro país, emprendió el camino hacia el sistema procesal penal acusatorio, en donde se privilegia y se expande a todo procedimiento, el principio de presunción de inocencia.

Una de las posibilidades que tiene Duarte para el caso de negarse a ser extraditado, será el que se establezca que se trata de una persona que es perseguida por delitos políticos o conexos con delitos de esta naturaleza, o bien, por móviles predominantemente políticos; por lo que esta circunstancia se convierte en el espacio de oportunidad para evitar que el exgobernador sea enviado a nuestro país.

Respecto a su allanamiento, no debe tomarse como una victoria, por el contrario, debe recibirse con mucha cautela, ya que las autoridades judiciales mexicanas no podrán juzgar a Duarte por delitos diferentes a los ya solicitados en la petición de extradición, esto en virtud de la regla de especialidad contenida en el Tratado de Extradición con Guatemala, el cual dispone que la persona reclamada no podrá ser detenida, juzgada o sancionada, por un delito distinto a aquél por el cual se concedió la extradición, por lo que, para el caso de existir mayor número de acusaciones, Duarte, gracias a esta estrategia, las ha librado.

*Profesor de la facultad de Derecho de la UNAM.

@BaldoMendoza

bmendozal@derecho.unam.mx

