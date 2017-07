Hay que decirlo: Gente tóxica

Debo comenzar mis líneas con dos disculpas, la primera a esta casa editorial por ausentarme de mi espacio por dos semanas seguidas y la segunda, y más importante, con usted, estimado lector por el mismo motivo. No lo hice porque fuera tan irresponsable o porque así lo quisiera, al contrario, motivos personales arrojaron afectaciones directas al tiempo de tranquilidad que dedico para escribir cada semana esta humilde columna.

Un poco relacionado a lo ocurrido es de lo que hoy quiero traer al papel: la gente tóxica. Por gente tóxica me refiero a esas personas que la hacen pero te culpan; las que ven con codicia lo que posees o alcanzas; la que demerita tu trabajo, forma de ser o actuar; que te ofenden con su falsedad e hipocresía y que simplemente se pudieran resumir como mediocres, chismosas o manipuladoras.

En más de una ocasión, puedo apostar, hemos tenido que tratar con personas así. Ya sea de fin de semana cuando alguien es pesado y va contra de la mayoría a la hora de divertirse, o bien, en el trabajo, cuando la gente no coopera ni sabe hacer equipo, intentando caer en la gracia popular por imposición o por el simple hecho de estar más cerca de una autoridad.

Esas personas, que disfrutan del terror que alguien les pueda tener, o bien, que abusan del ladrillo sobre el que están, son las que en gran medida detienen el avance de todo un equipo. Conviene identificarlos, delimitarlos a tareas específicas y exigirles resultados medidos por tiempo.

En ocasiones, es muy necesario tener que lidiar con esta gente y hacernos a la idea de que, al menos por el momento, son inamovibles y debemos de aguantar. Conviene ser más inteligentes y diplomáticos, haciendo uso de la mayoría de nuestras habilidades personales para poder entablar una relación lo suficientemente estable para llevar la fiesta en paz. Algo que a mí me funcionó fue ser tajante y claro. Hablar de forma concreta sin dejar espacio a las lagunas, evita que existan áreas de oportunidad para que los tóxicos se muevan por la tangente. Lo obligas a verte de frente.

Además, es importantísimo buscar el momento apropiado para poner las cosas claras. Si la persona tóxica se siente exhibida, débil y amenazada, lo único que hará es caer en cerrazón y lograremos un efecto totalmente contrario al deseado. Hablemos con firmeza para establecer las reglas del juego. Debe quedarle en claro que comprendemos que los valores de amistad y trabajo en equipo no van con él o ella y que no nos esforzaremos porque de otro modo sea. Por ello nos centraremos en el trabajo, donde como lo mencioné un poco arriba, conviene exigirles resultados cuantificables.

Las personas tóxicas existen y existirán por los siglos de los siglos, no cambiarán a menos que la vida se los exija. Por mientras, no queda de otro más que dedicarnos a lo nuestro y contar las de cal para cuando se cansen de echar las de arena.

LOS HIJOS DEL PRI

Platicaba esta semana con un viejito bragado de Villa de Álvarez que hacía una interesante reflexión respecto a la condición actual del PRI. Él argumentaba que el resto de los partidos, comenzando con el PAN y terminando con Morena, son hijos del Gran Revolucionario Institucional, pues sus dirigentes han estado de alguna forma, ligados en mayor o en menor medida, a las fuerzas básicas del tricolor.

De tomar esto como una verdad, arrojaría que las raíces de los partidos políticos de oposición y aliados provienen de una misma escuela y que, en determinado momento, las corrientes internas del PRI no fueron consideradas lo que las motivó a crear un partido propio que atendiera a sus intereses.

Esto es grave porque entonces tenemos un abanico de partidos que no se han moldeado conforme a las necesidades de la población, sino a las intenciones de sus dirigentes. Además, queda claro, no son honestos, pues han justificado en el papel su ideología armada para justificar su registro. Sea cierto o no lo que dijo aquél viejito, conviene preguntarse si en verdad costea al pueblo de México mantener a tantos partidos, si facciones de derecha, izquierda o centro, solo hay una de cada una.

Comentarios