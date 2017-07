Inician pretemporada en el balompié Intermedia

Infoecos/Colima

Con 18 equipos, el torneo de pretemporada anunciado por la Liga de Futbol Intermedia, a partir de este primer domingo de julio, con aportación de cada uno de los equipos para costear promoción, según se ventiló, para darle mayor interés, se dijo.

Así las cosas, son cuatro encuentros los que pondrán en marcha el certamen, pactado a una vuelta, si no los sorprende antes el arranque de la temporada oficial de la Asociación de Futbol del estado de Colima.

Los cuatro duelos de apertura desde las 9:00 horas: Deportivo Valle vs Deportivo Popular, en la unidad Tabachines; El Chanal Intermedia contra Volcanes, cancha Miguel Bazán; Deportes Charas enfrentará al Parque Hidalgo y San Rafael al Alpuyequito, los dos en la Unidad AFEC Isenco.

A las 10:00 en El Chanal, Tercera vs Lázaro Cárdenas; a las 10:30 en la unidad La Estancia, Deportivo Madero recibirá al M. Diéguez; desde las 11:00 los dos duelos siguientes: Real Colima vs Nuevos Reales y San Miguel vs Villa de Álvarez, ambos en la Unidad AFEC Isenco.

Cierran a las 12:30 en la cancha Domingo Savio, en La Albarrada, el Juluapan ante Domingo Savio.

