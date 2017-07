Pixar: Una fábrica de emociones 

En 1994 vio la luz el primer filme animado en CGI del mundo, cambiando para siempre la forma en que veríamos el medio, hasta ese punto dominado y dictado por Disney y su tercera oleada de películas animadas, comandada por La Sirenita (1989) o El rey León (1994).

Esta película, revolucionaria para la época, fue producida por un pequeño estudio conformado por genios de los efectos visuales como John Lasseter. Su nombre era Pixar, y con su obra Toy Story se dieron a conocer al mundo. Hoy, con más de 20 años de experiencia en el medio su filme Cars 3 está en los cines y sus historias y personajes han conmovido a generaciones de espectadores.

¿Cuál es la clave de su éxito? Principalmente sus guiones y originalidad en las historias. Con cada nuevo filme la compañía ha creado universos únicos habitados por personajes coloridos que se sienten reales y carismáticos, como un monstruo que no quiere dar miedo, un coche de carreras que debe aprender a ir más despacio por la vida, un pez payaso que necesita disfrutar la felicidad en el océano o un anciano viudo que debe encontrar la paz en su existencia.

Gracias a sus guiones además logran traer profundidad a historias que son destinadas para un público infantil. Por ejemplo, en Toy Story un juguete cree ser un héroe de acción destinado a salvar el universo para pronto darse cuenta que no es más que un producto hecho por millones sin ningún rasgo físico particular, ni nada que lo haga especial, descubriendo en el camino que su lugar en el mundo es hacer feliz a otras personas, en este caso su dueño, Andy, y que ello no tiene nada de malo, pues ya sea salvar el mundo o crear una sonrisa, su vida posee valor.

O en Wall-E, donde se sigue el camino de un robot que posee un objetivo particular y único, recoger basura, que lo ha llevado a ser el último ser semiconsciente sobre la Tierra, y que con la llegada de un nuevo robot al mundo, EVA, se percata que quizá la razón por la que fue creado no sea el único camino que pueda seguir en su existencia.

Así pues, aunque se sienta que Pixar está en un ciclo de hacer secuelas innecesarias hoy en día, la realidad es que su record de filmes no se ha visto afectado por dicha tendencia. No se pueden hacer obras maestras con cada filme, pero en el caso de Pixar, intentarlo siempre está en las reuniones conceptuales.

