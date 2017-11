Atracadero de sombras: Acecho en la madrugada

Un guaraní radicado en nuestro país, cuyo oficio es dedicarse al futbol, entra a un bar exclusivo en el DF, sin pensar obviamente que, dentro de escasas dos horas y media, lo sacarán del baño del antro con una bala metida en su cerebro.

De inmediato, toda la afición futbolística de México se consternó. Él es un guerrero goleador; eficaz para acariciar el balón de muchos modos y en el instante oportuno. Un futbolista, sin duda, redituable en cualquier club del mundo. A sus 29 años, es famoso y millonario, y todavía le queda bastante vuelo para eso de burlar contrincantes e introducir balones en las porterías contrarias, de modo por demás inverosímil. Además de poseer, siendo un mortal hombre público, todo el derecho de entretenerse en el ámbito supuesto de libertad que le dé su regalada gana. Sin embargo por Insurgentes Sur, dentro del bar dicho, bastaron unos segundos para que su albedrío de un divertimento dominical concluyera inmovilizándolo, tal vez para siempre, un balazo asesino.

El acontecimiento aviva aún más la rémora que, día tras día, se pavonea recalcitrante por todos los periódicos y los shows noticiosos de la televisión mexicana: la inseguridad y, con ella, el ultraje de toda aparente garantía individual asentada no en nuestra Carta Magna sino en el simple sentido común de los ordinarios ciudadanos. ¿Y entonces, en la ciudad de México y en otras entidades de riesgo, dónde es posible divertirse sin el costo de un atropello que incluso podría desembocar en la muerte? ¿La autoridad tendrá alas tan grandes y elevadas revoloteando en la podredumbre que nadie se las puede cortar? ¿El contubernio entre la empresa de tan variados antros y ciertos funcionarios gubernamentales, persistirá altanero en la cima de la más flagrante impunidad, hasta el final de los siglos?

El asunto particular del futbolista guaraní, valga decirlo así ya que se trata de una persona nacionalmente conocida, exhibe la realidad que, ante otros casos de personajes incógnitos agraviados, pasa como una irrealidad común y corriente, dentro de la normalidad de cada día, de cada madrugada. Ahí, en cada aliento nocturno del derecho de tantas y tantos eventuales tránsfugas del entretenimiento. Quizá acechando enfrente de una mesa, en algún bar perdido, el último peligro de una vida.

NOTA

Después de todo, las noticias desde Ciudad Juárez nos indican que, recientemente, otra realidad resultó ser más cabrona que bonita: no es necesario asistir a un antro con el consabido riesgo; basta estar en alguna casa particular bajo el pretexto cualquiera para que, en un trance de terror e impotencia, verse acribillados nada más porque si. Quiero decir, porque fue dada una orden salvaje en contra de unos inquilinos muy jóvenes y muy pobres; igual que sus ejecutores.

Sin ir tan lejos, en nuestro terruño, el espejo de la realidad no parece ser tan distante ni distinta a lo de arriba apuntado. Eutanasio Miraflores, referente a esa pandemia de violencia actual y a otros asuntillos en Colima, ya me lo había advertido: Aquí no cantamos mal las rancheras. Y los diputados, el gobernador y sus incondicionales no dejan de hacerse pendejos. Por cierto, mirando otro asunto, parece que se hacen lo mismo en torno al caso de Mario Anguiano y sus achichincles. Y aún así, abundan por acá dizque los analistas, esos fervorosos columnistas, adoradores del panegírico facilón, perpetuamente dóciles que no se cansan de defender y desde luego elogiar a los susodichos. Me refiero a los diputados, gobernador actual, sus incondicionales y al ex gober y a toda la recua de sus corifeos. Así de sencillo: ni más ni menos que la impunidad y la violencia bajo el manto de la pendejez ante tanta sumisión e ineficacia de un Congreso pal arrastre, los chayotes a tantos “periodistas” lisonjeros y un gobernador infecundo secreteado por el impuesto e indecente Arnoldo Ochoa, a cual más de inoperantes (y serviciales de otro inservible: Peña, el presi, pues). Y menos para hacernos felices a los colimenses ni para vivir mejor. Decía aquel estúpido eslogan de campaña. ¿Recuerda, señor Peralta? ¿Y usted señor Ochoa, ya se dio una vueltecita por el jardín Libertad? Allí, hay algunas gentes que lo quieren ver de frente.

REAPARICIÓN

En aquella ocasión, Cuervo llegó a mi casa portando una enorme maleta. Vestía su teatral saco naranja, sus amados zapatos bicolor y una hermosa mascada de seda con grabado de flores. Enseguida de los saludos respectivos y de brindar por la amistad, le pregunté por el motivo de la voluminosa petaca. –Voy a la ciudad de México, y luego ya sabes que mi ocurrencia es comprar discos –me respondió lanzándome una sonrisa cachonda.

Esta escena, la viví muchas veces frente a la estruendosa fraternidad de Miguel Ángel.

Poco a poco, de tantos viajes a la capital, fue acumulando una enorme discoteca privada, selecta en música culta, casi con toda la opera del mundo y los máximos exponentes del jazz, aunada a su fascinación por la música tradicional portuguesa, griega, italiana, francesa, africana, cubana, mexicana, en fin, maletas y maletas colmadas de un caudal convertido en discos y hoy transmutado en el eco de sus gustos filarmónicos.

Ayer, por azar, sintonicé Grandes Clásicos en la radio universitaria y, al instante, la belleza de una música ignota por mí, invadió toda mi casa. Se trataba de exquisitas composiciones barrocas y antiguas melodías sacras de 1453. En un breve intermedio, escuché en voz de los conductores que esa música era parte de la que había donado el melómano Miguel Ángel Cuervo, por conducto de Bruno, su querido sobrino. El programa para mí, entonces, se tornó aún más deslumbrante. Sentí, de sorpresa, la presencia del melómano; me arrojé feliz hacia donde venía su estentórea carcajada, pero, como una exhalación que trunca toda fantasía, terminó el programa… y con él se marchó Cuervo. Ya en mi soledad, logró acelerarse esa catarata evocadora donde el protagonista sería, por fortuna y de nueva cuenta, el imprescindible espectáculo cuerviano, aquí, en un alojamiento venturoso de mi cerebro.

Apenas ayer te fuiste, Miguel Ángel; quiero decir que, ante la bestialidad del tiempo, te marchaste para buscar a tus efebos en la eternidad, en pleno 3 de agosto de 2010, día de mi cumpleaños. Este jueves pasado, amigo de mi alma, me hiciste falta.

