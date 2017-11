Dinamita Márquez se retira del boxeo

Culmina su carrera con 56 victorias, 40 de ellas a través del knockout, siete derrotas y un empate

Ciudad de México

Aquella noche del 8 de diciembre del 2012 será por siempre recordada en la historia del boxeo mexicano e internacional, pues con un gancho de derecha bestial y fulminante en el sexto round, Juan Manuel Márquez destrozó al “devorador de mexicanos”, Manny Pac-Man Pacquiao en el MGM de Las Vegas, para así escribir su nombre con letras de oro en el pugilismo internacional.

Con ese momento como la cúspide de su carrera, convertido también en memoria imborrable y para la posteridad, este viernes El Dinamita, con casi 44 años de vida y 21 de trayectoria, anunció su retiro del boxeo profesional con una marca profesional de 56 victorias, 40 de ellas a través del knockout, siete derrotas y un empate.

“Las lesiones no me han permitido continuar, me han frenado en los entrenamientos. Me da mucha tristeza y a la vez una gran ilusión por abrir un nuevo camino, así que anuncio mi retiro desde el día de hoy y lo estoy haciendo para ya no regresar.

“Agradezco a los fans que son una pieza clave en un deportista, pero sobre todo a mi familia, el apoyo que me dio durante 22 años, en un deporte de mi pasión y todo mi amor. Duele, pero lo tenemos que hacer algún día, hay que escuchar al organismo y al cuerpo”, dijo Márquez en el programa Golpe a Golpe de ESPN.

El legado de Juan Manuel no solo será por esa monstruosa victoria ante el filipino, sino también porque fue campeón en cuatro pesos diferentes: peso pluma, superpluma, ligero y superligero, tanto en la Federación Internacional de Boxeo, en la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Comentarios